В трейлере показали сюжеты из "Бэтмена", "Черного Адама", "Флэша" и "Аквамена 2". Некоторые из тизеров мы уже видели раньше.
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Супергеройские фильмы DC, которые мы увидим в 2022 году
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Бэтмен / The Batman
В фильме речь идет о событиях, происходящих в первый год появления Бэтмена. Для Брюса это непростое время: он теряет контроль, каждую ночь надевает костюм и почти не спит. Сюжет начинается на Хэллоуин, а сама история растянута примерно на неделю. В фильме Бэтмен ведет дневник и читает его зрителям – так устроены почти все диалоги Паттинсона.
"Бэтмена" можно будет увидеть на большом экране 3 марта 2022 года.
"Бэтмен": смотрите трейлер
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Флэш / The Flash
Картина расскажет о супергерое Флэше после того, как он отправился в прошлое, чтобы спасти свою маму. Однако, когда он вернулся, встретил мир на грани разрушения.
Чем закончится эта история, узнаем 4 ноября 2022 года.
"Флеш": смотрите тизер ленты в ролике от Warner Bros. Pictures.
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Аквамен 2 / Aquaman 2
В продолжении ленты герой Момоа объединится со своим братом Ормом, чтобы вместе противостоять большой угрозе. В фильме герои появятся в новых костюмах. Стоит отметить, что между "Акваменом" и его продолжением прошло немало времени и фанаты ленты уже заждались любимых героев и новые приключения.
Сиквел к первой части мы увидим 15 декабря 2022 года.
"Аквамен 2": Смотрите трейлер