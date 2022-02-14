Премьеры 2022 года: Warner Bros. презентовала трейлер с проектами киновселенной DC

Warner Bros. опубликовала видео, где показала фрагменты из всех супергеройских фильмов, которые выйдут в 2022 году. Больше о них читайте на Кино 24.

В трейлере показали сюжеты из "Бэтмена", "Черного Адама", "Флэша" и "Аквамена 2". Некоторые из тизеров мы уже видели раньше.

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Супергеройские фильмы DC, которые мы увидим в 2022 году

Бэтмен / The Batman

В фильме речь идет о событиях, происходящих в первый год появления Бэтмена. Для Брюса это непростое время: он теряет контроль, каждую ночь надевает костюм и почти не спит. Сюжет начинается на Хэллоуин, а сама история растянута примерно на неделю. В фильме Бэтмен ведет дневник и читает его зрителям – так устроены почти все диалоги Паттинсона.

"Бэтмена" можно будет увидеть на большом экране 3 марта 2022 года.

"Бэтмен": смотрите трейлер

Черный Адам / Black Adam

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Черный Адам – антигерой с суперсилами, который хорошо известен любителям комиксов как соперник Шазама. В новом фильме противостоять этому персонажу будет Общество справедливости Америки, которое соберет доктор Фейт.

Премьера фильма выйдет 29 июля 2022 года.

"Черный Адам": смотрите трейлер онлайн

Флэш / The Flash

Картина расскажет о супергерое Флэше после того, как он отправился в прошлое, чтобы спасти свою маму. Однако, когда он вернулся, встретил мир на грани разрушения.

Чем закончится эта история, узнаем 4 ноября 2022 года.

"Флеш": смотрите тизер ленты в ролике от Warner Bros. Pictures.

Аквамен 2 / Aquaman 2

В продолжении ленты герой Момоа объединится со своим братом Ормом, чтобы вместе противостоять большой угрозе. В фильме герои появятся в новых костюмах. Стоит отметить, что между "Акваменом" и его продолжением прошло немало времени и фанаты ленты уже заждались любимых героев и новые приключения.

Сиквел к первой части мы увидим 15 декабря 2022 года.

"Аквамен 2": Смотрите трейлер