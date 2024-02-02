Лучшие премьеры февраля: 7 фильмов, которые стоят вашего внимания

Этот месяц будет богатым на премьеры, которых уже давно ожидает украинский зритель. В частности, это киноистории, в которых снялись культовые мировые актеры.

Долгожданные киноленты с Дженной Ортегой, Тимоти Шаламе и Дакотой Джонсон в главных ролях. Читайте в материале 24 Канала, какие фильмы стоит смотреть в феврале.

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Фильмы, которые выйдут в феврале

"Май, декабрь"

Грейс, которая работала учителем, влюбилась в своего ученика Джо. Их отношения стали объектом сплетен и получили максимальную огласку в СМИ.

Спустя двадцать лет Грейс и Джо женаты, и в Голливуде готовятся снимать фильм об их жизни. Актриса Элизабет приезжает в загородный дом пары, чтобы узнать больше об их истории. Однако этот визит лишь углубляет раздор между супругами и имеет непоправимые последствия.

"Май, декабрь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Идеальные дни"

Это история о Хираяму, который является уборщиком туалетов в Токио. Он полностью доволен своей простой жизнью: придерживается структурированного распорядка дня, а свое свободное время отдает своим увлечениям – слушанию рок-музыки, чтению книг и выращиванию деревьев.

Однако все больше деталей о жизни Хираямы и его личных качествах раскрываются через ряд неожиданных встреч.

"Идеальные дни": смотрите онлайн трейлер фильма

"Другой Франко"

Фильм рассказывает историю жизни сына украинского писателя Ивана Франко - Петра. Он был соучредителем организации "Пласт", летчиком, пионером авиации в Галицкой армии и депутатом Верховного Совета УССР.

Петр также имеет на своем счету 36 научных патентов на изобретения. Сына Ивана Франко репрессировала советская власть, решив вывезти его в Сибирь, но он погиб при загадочных обстоятельствах во время путешествия.

"Другой Франко": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фаворитка Миллера"

Талантливая писательница Каира Свит получает творческое задание от нового учителя Джонатана Миллера, что запутывает их отношения и размывает ролевые границы. Может ли интеллектуальная и провокационная игра между преподавателем и его протеже разрушить карьеру и семью Миллера?

Фильм рассказывает о неизбежном, неумолимом притяжении между мужчиной и женщиной, которые становятся как героями, так и антигероями в своих собственных историях.

"Фаворитка Миллера": смотрите онлайн трейлер фильма

"Учительская"

Когда одного из ее учеников подозревают в краже, Карла Новак, молодая учительница-идеалистка, решает докопаться до сути дела. Однако ее, на первый взгляд, невинные действия впоследствии приводят к серии краж в школе.

События разворачиваются в сторону худших сценариев, раскрывая все негативные аспекты системы образования, влияние учителей, родителей и учеников друг на друга. Последствия действий Карлы угрожают сломать ее саму.

"Учительская": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мадам Паутина"

Фильм рассказывает историю происхождения одной из самых загадочных героинь издательства Marvel, Кассандры Уэбб, фельдшера из Манхэттена, которая, возможно, одарена способностями к ясновидению.

Вынуждена столкнуться с раскрытием своего прошлого, она устанавливает отношения с тремя молодыми женщинами, которым суждено могущественное будущее... если все они смогут пережить смертоносное настоящее.

"Мадам Паутина": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дюна. Часть 2"

"Дюна: Часть вторая" расскажет о мифическом путешествии Пола Атрида и фременов в поисках мести за уничтоженную семью. Между любовью и судьбой известной вселенной он выбирает борьбу против ужасного будущего, которое только он может предсказать.

"Дюна. Часть 2": смотрите онлайн трейлер фильма