Довгоочікувані кінострічи Дженною Ортеґою, Тімоті Шаламе й Дакотою Джонсон у головних ролях. Читайте в матеріалі 24 Каналу, які фільми варто дивитись у лютому.

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Фільми, які вийдуть в лютому

"Травень, грудень"

Ґрейс, яка працювала вчителем, закохалася у свого учня Джо. Їхні стосунки стали об'єктом пліток і отримали максимальний розголос у ЗМІ.

Через двадцять років Ґрейс і Джо одружені, і в Голлівуді готуються знімати фільм про їхнє життя. Актриса Елізабет приїжджає до заміського будинку пари, щоб дізнатися більше про їхню історію. Однак цей візит лише поглиблює розбрат між подружжям і має непоправні наслідки.

"Травень, грудень": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ідеальні дні"

Це історія про Хіраяму, який є прибиральником туалетів у Токіо. Він повністю задоволений своїм простим життям: дотримується структурованого розпорядку дня, а свій вільний час віддає своїм захопленням – слуханню рок-музики, читанню книг та вирощуванню дерев.

Однак все більше деталей про життя Хіраями та його особисті якості розкриваються через ряд несподіваних зустрічей.

"Ідеальні дні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Інший Франко"

Фільм розповідає історію життя сина українського письменника Івана Франка — Петра. Він був співзасновником організації "Пласт", льотчиком, піонером авіації в Галицькій армії та депутатом Верховної Ради УРСР.

Петро також має на своєму рахунку 36 наукових патентів на винаходи. Сина Івана Франка репресувала радянська влада, вирішивши вивезти його до Сибіру, але він загинув за загадкових обставин під час подорожі.

"Інший Франко": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фаворитка Міллера"

Талановита письменниця Каіра Світ отримує творче завдання від нового вчителя Джонатана Міллера, що заплутує їх стосунки та розмиває рольові кордони. Чи може інтелектуальна і провокативна гра між викладачем та його протеже зруйнувати кар'єру та родину Міллера?

Фільм розповідає про неминуче, невблаганне тяжіння між чоловіком та жінкою, які стають як героями, так і антигероями у своїх власних історіях.

"Фаворитка Міллера": дивіться онлайн трейлер фільму

"Учительська"

Коли одного з її учнів підозрюють у крадіжці, Карла Новак, молода вчителька-ідеалістка, вирішує докопатися до суті справи. Однак її, на перший погляд, невинні дії згодом призводять до серії крадіжок у школі.

Події розгортаються у бік найгірших сценаріїв, розкриваючи усі негативні аспекти системи освіти, вплив вчителів, батьків та учнів одне на одного. Наслідки дій Карли загрожують зламати її саму.

"Учительська": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мадам Павутина"

Фільм розповідає історію походження однієї з найзагадковіших героїнь видавництва Marvel, Кассандри Вебб, фельдшерки з Мангеттену, яка, можливо, обдарована здібностями до ясновидіння.

Змушена стикнутися з розкриттям свого минулого, вона встановлює стосунки з трьома молодими жінками, яким судилося могутнє майбутнє... якщо всі вони зможуть пережити смертоносне сьогодення.

"Мадам Павутина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дюна. Частина 2"

"Дюна: Частина друга" розповість про міфічну подорож Пола Атріда та фременів у пошуках помсти за знищену родину. Поміж коханням і долею відомого всесвіту він обирає боротьбу проти жахливого майбутнього, яке лише він може передбачити.

"Дюна. Частина 2": дивіться онлайн трейлер фільму