Не только "Человек-паук": какие фильмы выйдут в прокат уже в этом месяце
Лето постепенно набирает обороты, а за ним спешит и киноиндустрия. Предыдущие месяцы оказались очень насыщенными премьерами, однако и июль приятно удивляет новинками.
24 Канал уже выяснил, на какие премьеры фильмов стоит сходить в кино в ближайшее время.
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Премьеры фильмов в кино: июль 2026
"Приспешники и Монстры"
Дата премьеры в кино: 1 июля
Рейтинг IMDb: 6,4
Миньоны покидают Грю и отправляются в Голливуд 1920-х годов, чтобы стать кинозвездами. Их амбиции приводят к катастрофе: они случайно выпускают на свободу настоящих монстров и теперь вынуждены спасать мир от последствий собственной дерзости.
"Миньоны и Монстры": смотрите онлайн трейлер фильма
"Нормал"
Дата премьеры в кино: 2 июля
Рейтинг IMDb: 6,3
Уллис временно становится шерифом в маленьком городке Нормал. Его ждет первое дело – нападение на банк, в котором замешаны городские власти и японская якудза. Уллису приходится объединиться с двумя грабителями, которые в хаосе проявляют неожиданную человечность.
"Нормал": смотрите онлайн трейлер фильма
"Опасный курорт"
Дата премьеры в кино: 2 июля
Рейтинг IMDb: 6,6
Семья приезжает в отпуск на курорт своей мечты. Однажды они встречают мужчину, нуждающегося в помощи, и решают не оставаться в стороне. Впоследствии новый знакомый начинает требовать все больше и больше, из-за чего их безопасность оказывается под серьезной угрозой.
"Опасный курорт": смотрите онлайн трейлер фильма
"Ваяна"
Дата премьеры в кино: 9 июля
Рейтинг IMDb: –
Юная Ваяна откликается на зов океана и впервые отправляется за пределы родного острова Мотонуи. Девушка стремится вернуть процветание своему народу, а ее спутником в этом опасном путешествии становится легендарный полубог Мауи. Их ждут величественные острова, бурное море, племена Какамора, мифические существа и испытания, которые изменят их обоих.
"Ваяна": смотрите онлайн трейлер фильма
"Одиссея"
Дата премьеры в кино: 16 июля
Рейтинг IMDb: –
История рассказывает о царе Итаки – храбром воине Одиссее. После окончания кровопролитной Троянской войны он вместе с небольшим войском отправляется в долгий и опасный путь домой к жене Пенелопе. Путешествие затягивается на долгие годы: боги гневаются на героя, из-за чего вместо скорого возвращения Одиссей сталкивается со смертельными испытаниями, мифическими чудовищами и магией.
"Одиссея": смотрите онлайн трейлер фильма
"Человек-паук: Совершенно новый день"
Дата премьеры в кино: 30 июля
Рейтинг IMDb: –
Сюжет разворачивается через четыре года после событий фильма "Нет пути домой". Из-за заклятия Доктора Стрэнджа мир забыл о существовании Питера Паркера. Герой живет в изоляции, полностью посвятив себя защите Нью-Йорка, но напряжение и одиночество провоцируют опасные мутации в его организме, что совпадает с появлением новой таинственной угрозы.
"Человек-паук: Совершенно новый день": смотрите онлайн трейлер фильма
Кстати, биографический фильм о Майкле Джексонеобогнал "Оппенгеймера".