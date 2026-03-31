От фантастики до романтики: что посмотреть в кино уже в апреле

К счастью, следующий месяц весны тоже не обидит количеством новых премьер. В кино будут доступны к просмотру ленты, названия которых в последние месяцы не исчезают из заголовков СМИ.

Не пропустите Забудьте о сериалах с Ханде Эрчел: турецкие истории, от которых вы не сможете оторваться

"Дьявол носит Prada 2"

Дата премьеры: 30 апреля

К своим ролям вернулись все главные актеры предыдущей части: Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Создатели почти не раскрывают деталей сюжета. Но известно одно – Энн стала новым главным редактором глянца "Подиум".

"Супер Марио: Галактика в кино"

Дата премьеры: 1 апреля

Это продолжение фильма 2023 года. Марио, Луиджи и их друзья отправляются в путешествие по разным планетам галактики, чтобы противостоять новым опасностям. Фильм будет доступен в 3D и IMAX.

"Любить не любит"

Дата премьеры: 1 апреля

Эмма Гарвуд (роль исполняет Зендея) работает в книжном магазине Mission Books, а персонаж Роберта Паттинсона, Чарли Томпсон, – директор вымышленного Кембриджского художественного музея. Вместе они пара, которая готовится к свадьбе. Но праздничные планы меняются после вечеринки с друзьями, где раскрывается тайна, которую героиня Зендеи не спешит объяснять.

"Мумия Ли Кронина"

Дата премьеры: 16 апреля

Этот сверхъестественный фильм ужасов обещает навеять на зрителей немало страха. По сюжету, молодая девушка, которая является дочерью журналиста, исчезает в пустыне. Семья попыталась все, чтобы найти ее, однако зря. Но через восемь лет происходит невозможное – дочь возвращается. Однако это событие, которое должно было стать моментом счастья, превращается в настоящий кошмар.

"Майкл"

Дата премьеры: 22 апреля

Это будет биографический и музыкальный фильм о легенде поп-музыки – Майкла Джексона. Все начнется с его детства и пути к всемирной славе. Интересно, что главную роль исполнил племянник Майкла – Джаафар Джексон.

Какие украинские фильмы можно посмотреть в кино?