Не пропустіть Забудьте про серіали з Ханде Ерчел: турецькі історії, від яких ви не зможете відірватись

"Диявол носить Prada 2"

Дата прем'єри: 30 квітня

До своїх ролей повернулись всі головні актори попередньої частини: Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі. Творці майже не розкривають деталей сюжету. Та відомо одне – Енн стала новою головною редакторкою глянцю "Подіум".

"Диявол носить Prada 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Супер Маріо: Галактика в кіно"

Дата прем'єри: 1 квітня

Це продовження фільму 2023 року. Маріо, Луїджі та їхні друзі вирушають у подорож різними планетами галактики, щоб протистояти новим небезпекам. Фільм буде доступний у 3D та IMAX.

"Супер Маріо: Галактика в кіно": дивіться онлайн трейлер фільму

"Любить не любить"

Дата прем'єри: 1 квітня

Емма Гарвуд (роль виконує Зендея) працює у книгарні Mission Books, а персонаж Роберта Паттінсона, Чарлі Томпсон, – директор вигаданого Кембридзького художнього музею. Разом вони пара, яка готується до весілля. Та святкові плани змінюються після вечірки з друзями, де розкривається таємниця, яку героїня Зендеї не поспішає пояснювати.

"Любить не любить": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мумія Лі Кроніна"

Дата прем'єри: 16 квітня

Цей надприродний фільм жахів обіцяє навіяти на глядачів чимало страху. За сюжетом, молода дівчина, яка є донькою журналіста, зникає у пустелі. Родина спробувала все, щоб знайти її, однак даремно. Та через вісім років стається неможливе – донька повертається. Однак ця подія, яка мала стати моментом щастя, перетворюється на справжнє жахіття.

"Мумія Лі Кроніна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Майкл"

Дата прем'єри: 22 квітня

Це буде біографічний та музичний фільм про легенду попмузики – Майкла Джексона. Усе почнеться з його дитинства й шляху до всесвітньої слави. Цікаво, що головну роль виконав племінник Майкла – Джаафар Джексон.

"Майкл": дивіться онлайн трейлер фільму

Які українські фільми можна подивитись в кіно?