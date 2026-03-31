Тому, щоб нічого не пропустити, 24 Канал розповість, коли можна буде подивитись той чи інший фільм у кіно.
"Диявол носить Prada 2"
Дата прем'єри: 30 квітня
До своїх ролей повернулись всі головні актори попередньої частини: Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі. Творці майже не розкривають деталей сюжету. Та відомо одне – Енн стала новою головною редакторкою глянцю "Подіум".
"Супер Маріо: Галактика в кіно"
Дата прем'єри: 1 квітня
Це продовження фільму 2023 року. Маріо, Луїджі та їхні друзі вирушають у подорож різними планетами галактики, щоб протистояти новим небезпекам. Фільм буде доступний у 3D та IMAX.
"Любить не любить"
Дата прем'єри: 1 квітня
Емма Гарвуд (роль виконує Зендея) працює у книгарні Mission Books, а персонаж Роберта Паттінсона, Чарлі Томпсон, – директор вигаданого Кембридзького художнього музею. Разом вони пара, яка готується до весілля. Та святкові плани змінюються після вечірки з друзями, де розкривається таємниця, яку героїня Зендеї не поспішає пояснювати.
"Мумія Лі Кроніна"
Дата прем'єри: 16 квітня
Цей надприродний фільм жахів обіцяє навіяти на глядачів чимало страху. За сюжетом, молода дівчина, яка є донькою журналіста, зникає у пустелі. Родина спробувала все, щоб знайти її, однак даремно. Та через вісім років стається неможливе – донька повертається. Однак ця подія, яка мала стати моментом щастя, перетворюється на справжнє жахіття.
"Майкл"
Дата прем'єри: 22 квітня
Це буде біографічний та музичний фільм про легенду попмузики – Майкла Джексона. Усе почнеться з його дитинства й шляху до всесвітньої слави. Цікаво, що головну роль виконав племінник Майкла – Джаафар Джексон.
Які українські фільми можна подивитись в кіно?
- "Бачу тебе". Це комедійна драма, у центрі сюжету якої – український герой, на ім'я Матвій. Він повертається додому після тривалого лікування і планує розпочати життя з нового аркуша. Аж раптом одна зустріч змінює все.
- "Скамер". Це історія про кохання, яке випробовується жорстокістю. Це також розповідь про війну, що змінює правила гри, та спокусу швидких грошей.