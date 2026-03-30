Оскільки акторка уже багато де знялась, а така її байдужа позиція не може залишитись поза очима, 24 Канал рекомендує до перегляду інші серіали, де Ханде Ерчел немає у списку акторів.
"Сила кохання Феріхи", 2011 – 2012
Рейтинг IMDb: 5,6
Феріха – дівчина з бідної родини, яка докладає всіх зусиль, щоб вступити до вишу у турецькій столиці.
Одного разу доля зводить її з багатієм Еміром, однак вона не наважується розповісти про своє походження. Коли Феріха прикидається багачкою, то ставить під загрозу не просто довіру, а й стосунки.
"Сила кохання Феріхи": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Корольок – пташка співоча", 2013 – 2014
Рейтинг IMDb: 7,4
Це серіал у свої руки став культовим. Феріде – сирота, адже її батьки дуже рано померли. Їй довелось переїхати єдиних родичів, де вона закохується у сина тітки, однак не отримує взаємності. Чи допоможуть трагічні події та постійні випробування зрозуміти парі, що вони створені одне для одного?
"Корольок – пташка співоча": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Вітер кохання", 2019 – 2021
Рейтинг IMDb: 6,6
Рейян – прекрасна дівчина, яка багато років страждала від жорстокого та несправедливого ставлення від своїх близьких людей. Коли вона знайомиться з Міраном, то ще не знає, що її життя більше ніколи не буде таким, як раніше.
Шлюб, побудований на обмані, поступово перетворюється на справжнє почуття. Та минуле, яке сповнене брехні й ненависті, загрожує зруйнувати все.
"Вітер кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Листи з минулого", 2025
Рейтинг IMDb: 5,4
В основі сюжету – Еліф, молода жінка, яка випадково знаходить старі листи, що належали її матері. Виявляється, що у них зберігаються давні таємниці та нерозкриті історії про людей зі шкільного літературного клубу 2003 року.
Вона починає шукати авторів кожного листа, щоб скласти повну картину правди – історії дружби, кохання, болю та спокути, що розгортаються між минулим і сьогоденням.
"Листи з минулого": дивіться онлайн трейлер серіалу
Що відомо про затримання Ханде Ерчел?
- Днями прокуратура видала ордер на арешт акторки.
- Після цього Ханде зробила публічну заяву, де сказала, що "довіряє турецькому правосуддю" та сподівається на те, що любить свою країну і сподівається, що з часом ситуація проясниться.
- 27 березня поліція затримала Ерчел в аеропорту Стамбула. Вона вже з'явилась у будівлі суду й дала свідчення, як повідомляє видання Sözcü. Крім того, зірка турецького кіно та любителька всього російського має пройти тест на заборонені речовини.