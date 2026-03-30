Оскільки акторка уже багато де знялась, а така її байдужа позиція не може залишитись поза очима, 24 Канал рекомендує до перегляду інші серіали, де Ханде Ерчел немає у списку акторів.

"Сила кохання Феріхи", 2011 – 2012

Рейтинг IMDb: 5,6

Феріха – дівчина з бідної родини, яка докладає всіх зусиль, щоб вступити до вишу у турецькій столиці.

Одного разу доля зводить її з багатієм Еміром, однак вона не наважується розповісти про своє походження. Коли Феріха прикидається багачкою, то ставить під загрозу не просто довіру, а й стосунки.

"Корольок – пташка співоча", 2013 – 2014

Рейтинг IMDb: 7,4

Це серіал у свої руки став культовим. Феріде – сирота, адже її батьки дуже рано померли. Їй довелось переїхати єдиних родичів, де вона закохується у сина тітки, однак не отримує взаємності. Чи допоможуть трагічні події та постійні випробування зрозуміти парі, що вони створені одне для одного?

"Вітер кохання", 2019 – 2021

Рейтинг IMDb: 6,6

Рейян – прекрасна дівчина, яка багато років страждала від жорстокого та несправедливого ставлення від своїх близьких людей. Коли вона знайомиться з Міраном, то ще не знає, що її життя більше ніколи не буде таким, як раніше.

Шлюб, побудований на обмані, поступово перетворюється на справжнє почуття. Та минуле, яке сповнене брехні й ненависті, загрожує зруйнувати все.

"Листи з минулого", 2025

Рейтинг IMDb: 5,4

В основі сюжету – Еліф, молода жінка, яка випадково знаходить старі листи, що належали її матері. Виявляється, що у них зберігаються давні таємниці та нерозкриті історії про людей зі шкільного літературного клубу 2003 року.

Вона починає шукати авторів кожного листа, щоб скласти повну картину правди – історії дружби, кохання, болю та спокути, що розгортаються між минулим і сьогоденням.

