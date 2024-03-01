Недавно мы рассматривали сериалы, которые выйдут этой весной. Теперь в материале Кино 24 смотрите список лучших фильмов, которые точно стоят вашего внимания.

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Фильмы, которые выйдут на Netflix в марте

"Дева против беды"

Дата премьеры: 8 марта

В ключевых ролях снялись Милли Бобби Браун, Ник Робинсон, Анджела Бассетт и Робин Райт.

Послушная молодая девушка согласилась выйти замуж за привлекательного принца, однако оказывается, что это все было ловушкой: королевская семья выбрала ее как жертву для возмещения древнего долга. В результате ее забрасывают в пещеру с огнедышащим драконом, и, чтобы выжить, она должна полагаться только на свою изобретательность и сильный характер.

"Дева против беды": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ирландское желание"

Дата премьеры: 15 марта

Это второй выдающийся фильм Линдси Лохан, который выйдет эксклюзивно на Netflix. Первый, "Falling for Christmas", появился на Netflix в ноябре 2022 года.

Через несколько дней парень мечты Мэдди собирается жениться на ее лучшей подруге. Она откладывает свои чувства, чтобы стать подружкой невесты на их свадьбе в Ирландии. Несколько дней перед этой свадьбой Мэдди спонтанно загадывает желание возле древнего камня и просыпается будущей невестой. Сначала кажется, что ее мечта воплощена в жизнь, но вдруг Мэдди понимает, что это совсем не то, чего она стремилась.

"Ирландское желание": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Ширли"

Дата премьеры: 22 марта

Став первой темнокожей женщиной в Конгрессе, решительная Ширли Чисголм фокусируется на новой цели – участвовать в президентских выборах 1972 года от Демократической партии.

В главных ролях: Реджина Кинг, Лэнс Реддик, Терренс Ховард, Лукас Хеджес, Андре Холланд, Брайан Стоукс Митчелл, Дориан Кроссмонд Миссик, Амира Ванн, Кристина Джексон, Майкл Черри и другие.

"Ширли": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте среди лент своего фаворита марта на Netflix и ожидайте премьеры, которые состоятся совсем скоро!