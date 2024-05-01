Если вы являетесь настоящими поклонниками кино, то смотрите новую подборку от Кино 24. Здесь вы найдете список сериалов, которые вам стоит посмотреть в этом месяце.

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Какие сериалы выйдут на Netflix в мае

"Настоящий мужчина"

Дата выхода: 2 мая

В центре сюжета, основанного на романе Тома Вулфа 1998 года, находится Чарли Крукер, магнат недвижимости з Атланты. Он сталкивается с безжалостными противниками и неожиданным финансовым крахом. Теперь ему придется снова взбираться на вершину, поскольку его империя находится на грани разрушения.

В главных ролях выступили Джефф Дэниелс ("Стив Джобс", "Марсианин", сериал "Новости"), Дайан Лейн ("Человек из стали", "Судья Дредд", "Убийство в Белом доме"), Том Пэлфри (сериалы "Банши", "Озарк", "Любовь и смерть"), Люси Лью ("Ангелы Чарли", "Убить Билла", сериал "Элементарно") и другие.

"Настоящий мужчина": смотрите онлайн трейлер сериала

"Интервью с вампиром"

Дата выхода: 12 мая

Этот сериал является экранизацией одноименной книги Энн Райс. В центре сюжета – жизнь вампира Луи, о которой он рассказывает молодому репортеру Дэниелу Моллой.

Во втором сезоне Луи поделится своими приключениями в Париже, куда он отправился вместе с Клодией. Здесь он впервые встретил вампира Армана, отношения с которым разорвут как прошлое, так и будущее.

"Интервью с вампиром": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бриджертоны", 3 сезон

Дата выхода: 16 мая

В третьем сезоне основное внимание будет уделено взаимоотношениям между Пенелопой и Колином. После возвращения из путешествия Колин чувствует, что изменился, и расстраивается, видя, что Пенелопа теперь относится к нему холодно.

Чтобы восстановить их былую дружбу, он предлагает свою помощь Пенелопе, которая сосредотачивается на поиске идеального партнера и повышении уверенности в себе. Однако, когда его советы оказываются слишком успешными, Колину придется выяснить свои истинные чувства к девушке.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала

Кроме этого, на Netflix выйдет сериал "За пределами" 16 мая, а также лента "Эрик", которую зрители смогут увидеть уже 30 мая. Выбирайте своих фаворитов и приготовьтесь к просмотру заранее. Это майское кинопутешествие точно станет особенным.