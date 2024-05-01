"Бриджертоны" и не только: 5 самых ожидаемых сериалов мая, которые выйдут на Netflix

Начало месяца для кинолюбителей всегда означает одно – стоит ожидать новых киноисторий, которые станут новыми фаворитами. Особенно, если это ленты на украинском языке на Netflix.

Если вы являетесь настоящими поклонниками кино, то смотрите новую подборку от Кино 24. Здесь вы найдете список сериалов, которые вам стоит посмотреть в этом месяце.

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Какие сериалы выйдут на Netflix в мае

"Настоящий мужчина"

Дата выхода: 2 мая

В центре сюжета, основанного на романе Тома Вулфа 1998 года, находится Чарли Крукер, магнат недвижимости з Атланты. Он сталкивается с безжалостными противниками и неожиданным финансовым крахом. Теперь ему придется снова взбираться на вершину, поскольку его империя находится на грани разрушения.

В главных ролях выступили Джефф Дэниелс ("Стив Джобс", "Марсианин", сериал "Новости"), Дайан Лейн ("Человек из стали", "Судья Дредд", "Убийство в Белом доме"), Том Пэлфри (сериалы "Банши", "Озарк", "Любовь и смерть"), Люси Лью ("Ангелы Чарли", "Убить Билла", сериал "Элементарно") и другие.

"Настоящий мужчина": смотрите онлайн трейлер сериала

"Интервью с вампиром"

Дата выхода: 12 мая

Этот сериал является экранизацией одноименной книги Энн Райс. В центре сюжета – жизнь вампира Луи, о которой он рассказывает молодому репортеру Дэниелу Моллой.

Во втором сезоне Луи поделится своими приключениями в Париже, куда он отправился вместе с Клодией. Здесь он впервые встретил вампира Армана, отношения с которым разорвут как прошлое, так и будущее.

"Интервью с вампиром": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бриджертоны", 3 сезон

Дата выхода: 16 мая

В третьем сезоне основное внимание будет уделено взаимоотношениям между Пенелопой и Колином. После возвращения из путешествия Колин чувствует, что изменился, и расстраивается, видя, что Пенелопа теперь относится к нему холодно.

Чтобы восстановить их былую дружбу, он предлагает свою помощь Пенелопе, которая сосредотачивается на поиске идеального партнера и повышении уверенности в себе. Однако, когда его советы оказываются слишком успешными, Колину придется выяснить свои истинные чувства к девушке.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала

Кроме этого, на Netflix выйдет сериал "За пределами" 16 мая, а также лента "Эрик", которую зрители смогут увидеть уже 30 мая. Выбирайте своих фаворитов и приготовьтесь к просмотру заранее. Это майское кинопутешествие точно станет особенным.