6 сериалов, которые выйдут на Netflix уже в сентябре: даты премьер в этом месяце

Если вы уже успели пересмотреть все любимые фильмы и сериалы на Netflix, самое время составить новый список на сентябрь. Осень приносит свежие кинорелизы и интересные сериальные премьеры, которые стоит включить в ваш список для просмотра.

Сентябрь обещает быть насыщенным новинками, которые способны удивить даже самых требовательных зрителей. В этом списке вы найдете те ленты и шоу, которые точно заслуживают внимания и помогут окунуться в атмосферу осенних вечеров. Узнайте, какие премьеры ждать на Netflix этого сентября, и не пропустите самые интересные релизы.

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Премьеры сентября на Netflix

"Идеальная пара"

Дата премьеры: 5 сентября

Сериал "Идеальная пара" разворачивается вокруг главной героини Амелии Сакс, роль которой исполняет Ив Хьюсон, известная зрителям по сериалу "Ее глазами". Амелия выходит замуж за Бенжи, наследника одной из самых богатых семей на престижном острове Нантакет. Мать жениха, Грир Гаррисон Винбери, которую играет Николь Кидман, является известной писательницей и делает все, чтобы свадьба ее сына стала настоящим светским событием, не жалея на это никаких средств.

Однако торжества приобретают неожиданный поворот, когда на пляже находят тело. С этого момента атмосфера роскоши меняется на напряженную, поскольку подозрения начинают расти. Выясняется, что под поверхностью богатства и блеска скрыты темные тайны. Расследование, начинающегося, будто вышло из романа самой Грир, и каждый гость превращается в возможного подозреваемого.

"Идеальная пара": смотрите онлайн трейлер сериала

"Эмили в Париже"

Дата премьеры: 12 сентября

Четвертый сезон сериала "Эмили в Париже" продолжает интриговать своих поклонников, выходя в двух частях, каждая из которых обещает еще больше романтических и драматических поворотов. В новых эпизодах главная героиня Эмили, похоже, снова будет сталкиваться с непростым выбором между двумя привлекательными мужчинами. С одной стороны – Габриэль, харизматичный шеф-повар, к которому у нее уже давно появились чувства. С другой – Алфи, который вернулся в новом сезоне, производя на нее не менее сильное впечатление своей чувственностью и харизмой.

Эта любовная дилемма, ставшая важной сюжетной линией, продолжает развиваться, заставляя Эмили разрываться между двумя мужчинами, что ей симпатичны. Новые серии обещают еще больше романтики, эмоционального напряжения и неожиданных решений, которые изменят ход событий в ее жизни.

"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер сериала

"Отвратительные"

Дата премьеры: 13 сентября

В футуристическом антиутопическом обществе, где навязанные стандарты красоты диктуют образ жизни, каждый подросток по достижении определенного возраста должен пройти обязательную пластическую операцию. Эта операция превращает их в "идеальных" по внешности, в соответствии с общепринятыми нормами. В центре сюжета – молодая девушка-подросток, которая с тревогой ожидает своей очереди стать частью этого идеального мира.

Однако, когда ее ближайшая подруга внезапно исчезает, героиня решает бросить вызов системе и отправиться на поиски пропавшей.

"Отвратительные": смотрите онлайн трейлер сериала

"Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов"

Дата премьеры: 19 сентября

Во второй части популярной антологии о монстрах, созданной Райаном Мерфи и Яном Бреннаном, авторы поднимают еще одно резонансное дело, захватившее американцев в 90-х годах. Название нового сезона - "Монстры: история Лайла и Эрика Менендеса". В этом выпуске подробно рассматривается трагедия, произошедшая 20 августа 1989 года, когда двое братьев, Лайл и Эрик Менендес, совершили жестокое убийство своих родителей.

Сериал погружается в жуткие детали этого резонансного дела, воссоздавая события, приведшие к убийству и в дальнейшем к судебному процессу. Отмечая интересные и потрясающие аспекты, которые разворачивались на глазах у общественности, "Монстры: история Лайла и Эрика Менендеса" предлагает новый взгляд на один из самых громких криминальных случаев того времени.

"Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в списке лучших лент, которые выйдут в сентябре, стоит назвать такие проекты:

"Его три дочери" ( Дата премьеры: 23 сентября)

23 сентября) "Этого никто не хочет" (Дата премьеры: 26 сентября)

Приготовьтесь к насыщенному месяцу и наслаждению во время просмотра новых серий.