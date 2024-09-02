Вересень обіцяє бути насиченим новинками, які здатні здивувати навіть найвибагливіших глядачів. У цьому списку ви знайдете ті стрічки та шоу, які точно заслуговують на увагу та допоможуть зануритися в атмосферу осінніх вечорів. Дізнайтеся, які прем'єри чекати на Netflix цього вересня, і не пропустіть найцікавіші релізи.

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Прем'єри вересня на Netflix

"Ідеальна пара"

Дата прем'єри: 5 вересня

Серіал "Ідеальна пара" розгортається навколо головної героїні Амелії Сакс, роль якої виконує Ів Г’юсон, відома глядачам за серіалом "Її очима". Амелія виходить заміж за Бенжі, спадкоємця однієї з найбагатших сімей на престижному острові Нантакет. Мати нареченого, Ґрір Гаррісон Вінбері, яку грає Ніколь Кідман, є відомою письменницею і робить усе, щоб весілля її сина стало справжньою світською подією, не шкодуючи на це жодних коштів.

Однак урочистості набувають несподіваного повороту, коли на пляжі знаходять тіло. З цієї миті атмосфера розкоші змінюється на напружену, оскільки підозри починають зростати. З'ясовується, що під поверхнею багатства і блиску приховані темні таємниці. Розслідування, що починається, ніби вийшло з роману самої Ґрір, і кожен гість перетворюється на можливого підозрюваного.

"Ідеальна пара": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Емілі в Парижі"

Дата прем'єри: 12 вересня

Четвертий сезон серіалу "Емілі в Парижі" продовжує інтригувати своїх шанувальників, виходячи у двох частинах, кожна з яких обіцяє ще більше романтичних та драматичних поворотів. У нових епізодах головна героїня Емілі, схоже, знову буде стикатися з непростим вибором між двома привабливими чоловіками. З одного боку – Габріель, харизматичний шеф-кухар, до якого в неї вже давно з'явилися почуття. З іншого – Алфі, який повернувся в новому сезоні, справляючи на неї не менш сильне враження своєю чуттєвістю та харизмою.

Ця любовна дилема, що стала важливою сюжетною лінією, продовжує розвиватися, змушуючи Емілі розриватися між двома чоловіками, що їй симпатичні. Нові серії обіцяють ще більше романтики, емоційної напруги та несподіваних рішень, які змінять хід подій у її житті.

"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Огидні"

Дата прем'єри: 13 вересня

У футуристичному антиутопічному суспільстві, де нав'язані стандарти краси диктують спосіб життя, кожен підліток після досягнення певного віку повинен пройти обов'язкову пластичну операцію. Ця операція перетворює їх на "ідеальних" за зовнішністю, відповідно до загальноприйнятих норм. У центрі сюжету – молода дівчина-підліток, яка з тривогою очікує на свою чергу стати частиною цього ідеального світу.

Проте, коли її найближча подруга раптово зникає, героїня вирішує кинути виклик системі та вирушити на пошуки зниклої.

"Огидні": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів"

Дата прем'єри: 19 вересня

У другій частині популярної антології про монстрів, створеної Раяном Мерфі та Яном Бреннаном, автори порушують ще одну резонансну справу, що захопила американців у 90-х роках. Назва нового сезону — "Монстри: історія Лайла та Еріка Менендеса". У цьому випуску детально розглядається трагедія, що сталася 20 серпня 1989 року, коли двоє братів, Лайл і Ерік Менендес, вчинили жорстоке вбивство своїх батьків.

Серіал занурюється у моторошні деталі цієї резонансної справи, відтворюючи події, що привели до вбивства і надалі до судового процесу. Відзначаючи цікаві й приголомшливі аспекти, які розгорталися на очах у громадськості, "Монстри: історія Лайла та Еріка Менендеса" пропонує новий погляд на один з найгучніших кримінальних випадків того часу.

"Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також у списку найкращих стрічок, які вийдуть у вересні, варто назвати такі проєкти:

"Його три доньки" ( Дата прем'єри: 23 вересня)

23 вересня) "Цього ніхто не хоче" (Дата прем'єри: 26 вересня)

Приготуйтесь до насиченого місяця та насолоди під час перегляду нових серій.