Газда наших сердец: известный украинский актер из "Довбуша" стал самым сексуальным художником Украины

Актер Алексей Гнатковский одержал победу в премии "Золотой лифон". Лучшего выбирают через онлайн-голосование среди самых привлекательных культурных фигур Украины в этом году.

Актера, который играет в фильме "Довбуш", признали самым сексуальным художником Украины. Вспомните в материале, кто одержал победу в этой номинации в прошлом году и как прокомментировали выбор нового секс-символа Украины.

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Алексей Гнатковский – новый секс-символ Украины

Организаторы премии "Золотой лифон" объяснили победу Гнатковского. Они отметили харизму и внутреннюю силу Алексея, которая магнетическим способом влияет на его поклонников и всех людей, которые посещают спектакли с его участием.

От него веет силой, сталью и хочется слушать и смотреть в глаза. Глаза – отдельный мир, безграничные до безумия. Голос – бархатный, большой талант импровизации, изобретательность, острый ум. И чувство юмора – потому что без этого секс-символом не станешь,

– отметили организаторы.

Они также шутливо добавили, что роль Ивана Довбуша придумали только для того, "чтобы мы узнали, какой фантастический этот Алексей Гнатковский".

Кто такой Алексей Гнатковский

38-летний актер и режиссер Алексей Гнатковский родился в Ивано-Франковске. В 2014 году ему присвоили звание заслуженного артиста Украины. Сейчас он работает в Ивано-Франковском академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

Гнатковский стал известным широкой общественности после выхода фильма Олеся Санина "Довбуш", в котором он исполнил роль Ивана, брата легендарного разбойника Олексы Довбуша.

Съемки фильма начались еще в 2017 году, и он вышел на экраны летом 2023 года.