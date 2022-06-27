Превзошел "Человек-паука": "Топ Ган: Меверик" с Крузом собрал миллиард долларов в прокате

Мировая премьера долгожданной ленты "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли состоялась 19 мая 2022 года. Через месяц фильм собрал миллиард долларов в прокате. Чем картина особенная – читайте дальше.

В период коронавируса таких показателей в прокате еще удалось достичь одного фильма, и это – "Человек-паук: Домой пути нет". Однако в 2022 году отметку в миллиард долларов всего за месяц времени пересек "Топ Ган: Меверик".

Читайте также : Ради украинцев: фильм Гая Ричи за 150 миллионов долларов сняли с проката и переснимут

"Топ Ган: Меверик" с Крузом собрал миллиард долларов в прокате

В карьере Круза "Топ Ган: Меверик" стал самым кассовым фильмом; предварительно со сборами почти 800 миллионов долларов могла похвастаться творческая команда картины "Миссия невыполнима: Последствия".

Отметим, что такого успеха фильм "Топ Ган: Мэверик" достиг даже без показа в России и Китае. В США лента собрала более 522 миллионов долларов, а в других странах – 485 миллионов долларов. За 30 дней проката "Топ Ган: Меверик" показали в более чем 4 тысячах кинотеатрах мира.

В Украине прокат длится со 2 июня по 29 июня 2022 года.



"Топ Ган: Меверик" еще можно посмотреть в кинотеатрах Украины / Фото Кинориума

Чем особен новый фильм с Томом Крузом

Действие фильма "Топ Ган: Меверик" происходит спустя 36 лет после событий первого фильма. Легендарный пилот Питер Митчел решает поработать новым лётным инструктором, где также учится Брэдли, сын Ника. "Меверика" ждут невероятные испытания не умения, а чувства.

Что известно о съемках " Топ Ган : Маверик"

Еще в 2018 году в Сан-Диего начались первые съемки. В конце августа творческая команда из 15 человек снимала сцены в кабине экипажа;

В феврале 2019 года должна была состояться премьера, но из-за COVID-19 ее перенесли. Дату каждый раз меняли, не раз;

В апреле 2019 года съемки завершили;

Во время съемки Том Круз выполнял опасные трюки и сам руководил истребителем. В мае поделился с поклонниками фотографией ко Дню лучшего стрелка.

В трейлере мы видим, как Том Круз в свои почти 60 лет сидит в очках и шлеме в кабине истребителя, прыгает, выполняет опасные трюки, кичится торсом и чувствует себя счастливо. Удастся ли Крузу справиться с новыми вызовами и ролью воздушного ковбоя? Смотрите в кино до 29 июня. Вы еще успеваете!

"Топ Ган: Меверик": смотрите трейлер фильма

Напомним, 18 мая перед показом фильма на Каннском кинофестивале президент Канн Пьер Лескюр объявил о почетной награде для Тома Круза.