Какой высокорейтинговый минисериал можно посмотреть всего за один день

Иногда бывает такое настроение, что хочется отказаться от всех планов и просто лежать на кровати, просматривая интересный сериал. Тем более, что у нас есть для вас отличная рекомендация высокорейтинговый минисериал под названием "Презумпция невиновности".

В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и преимуществах этой ленты.

Смотрите также "Служба 112" – один из самых новых украинских сериалов, который стоит посмотреть вечером

Что известно о минисериале "Презумпция невиновности"?

"Презумпция невиновности" – один из лучших мини-сериалов 2024 года. Проект снят в жанре триллера, который так любят зрители по всему миру. Лента основана на одноименном романе писателя Скотта Турроу и стала первой телевизионной адаптацией книги после ее экранизации 1990 года. На сегодня сериал имеет 7,7 балла на IMDb, что является довольно высоким рейтингом.

Кстати, обратите внимание на 10 лучших фильмов всех времен, которые надо увидеть хоть раз в жизни – по ссылке.

Проект сочетает в себе жанры криминала, детектива, драмы и триллера, став удачной экранизацией известного литературного произведения. Большим преимуществом является то, что первый сезон насчитывает всего 8 эпизодов, которые можно посмотреть примерно за 5 часов, создав для себя идеальный выходной за сериалом и попкорном.

"Презумпция невиновности": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

Истории успеха из любимых лент часто кажутся невозможными в реальной жизни. Почувствовать победу на вкус может помочь Slots City. Это лицензионное казино онлайн, которое имеет широкий игровой ассортимент, удобный интерфейс и систему бонусов, которая никого не оставит равнодушным.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua

О чем сюжет сериала "Презумпция невиновности"?

Сюжет разворачивается вокруг Расти Сабича, который работает окружным прокурором в Чикаго. Несмотря на то, что он имеет любимую жену, мужчина заводит роман со своей коллегой Каролин.

Казалось бы, любовный треугольник может привести только к проблемам в отношениях, однако жизнь героя переворачивается с ног на голову: Каролин убивают, и именно Расти должен расследовать это преступление.

Перед ним возникает настоящее испытание – он вынужден скрывать факт личных отношений с жертвой, а также пытается спасти собственный брак. Уже через считанные дни Расти сам становится главным подозреваемым в убийстве.

В сериале сыграли Джейк Джилленгол, Рут Негга, Билл Кэмп, О. Т. Фагбенли, Чейз Инфинити, Ренате Рейнсве, Питер Сарсгаард, Кингстон Руми Саутвик, Элизабет Марвел и другие актеры.