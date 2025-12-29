В материале 24 Канала мы расскажем о сюжете, актерский состав и другие подробности, которые точно заставят вас пересмотреть первые серии, а потом не дадут оторваться от экрана.
О чем сериал "Служба 112"?
Это один из самых новых украинских сериалов, который рассказывает о жизни новосозданной базы экстренной помощи. Лента насчитывает 16 серий.
В центре сюжета – спасатели, работники полиции и парамедики, люди, которые готовы рисковать собственной жизнью ради других. Они сталкиваются с многочисленными вызовами и опасными ситуациями, работают вместе, чтобы спасать людей в военное время и преодолевать другие вызовы войны, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы.
Но самое главное – это их сильный дух и сила воли, заставляют держаться и ежедневно выходить на работу, которая спасает человеческие жизни.
В сериале снялись украинские актеры Андрей Исаенко, Юрий Вихованец, Екатерина Варченко, Роман Ясиновский, Артем Позняк, Олег Гоцалюк и другие.
Кстати, ленту сняли при поддержке МВД, ГСЧС и Национальной полиции Украины, что делает события сериала максимально реалистичными. Зритель погружается в экстремальные условия и сложные ситуации, которые переживают главные персонажи.
Какие еще ленты можно посмотреть вечером?
Приближается завершение 2025 года и начало 2026-го, а значит, стоит хоть как-то создать себе праздничное настроение в эти бурные времена. Идеальным вариантом может стать просмотр рождественско-новогодних фильмов, которые подарят приятные эмоции.
Некоторые из них вышли давно, а некоторые – совсем новые, однако все они точно смогут подарить приятные впечатления от просмотра. Среди таких лент:
- "Мой тайный Санта",
- "Человек против младенца",
- "Трудности с шампанским",
- "Рождественское ограбление",
- "Рождество с бывшим".
