Приянка в 2000 году стала обладательницей титула мисс мира. И она показала, что может похвастаться не только красотой, но и отличным актерским талантом.

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"Снова любовь"

В центре сюжета – Мира Рей, которая работает иллюстратором детских книг. К сожалению, любимый девушки трагически погиб 2 года назад, однако она все еще скучает по нему и отправляет на его старый номер телефона много сообщений. В них девушка пишет о своих чувствах и описывает тоску по нему. Однако Мира даже не подозревает, что теперь этот номер закреплен за журналистом и музыкальным критиком Робом Бернсом. И именно он сейчас читает сообщения, которые она пишет. Так эти смс навсегда изменят жизнь двух незнакомцев.

"Снова любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Любовь невозможна"

История расскажет две разные судьбы таких непохожих друг на друга людей. Парень Абхай всю свою жизнь был почти незаметным. Учась в университете, он хочет завоевать доверие и уважение других студентов, выполняя за них домашние задания, однако это не помогает.

В этом же университете учится Алиша, которую считают эталоном красоты. Буквально любой мужчина готов достать для нее звезды с неба, ведь они видят в ней только все замечательное. Так, девушка совсем не замечает наивного парня, который мечтает о ней.

Более того, она даже не знает о его существовании. Однажды девушка падает с причала в воду и начинает тонуть и Абхай не раздумывая, бросается спасать свою любовь. После этого папа Алиши забирает ее домой, а парень и дальше не перестает мечтать о ней даже через несколько лет. Так найдется ли в их истории место для любви?

"Любовь невозможна": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Цитадель"

Несколько лет назад глобальная шпионская служба "Цитадель" потерпела крах. Ее уничтожили сотрудники мощного синдиката Мантикора.

Падение этой шпионской организации привело к тому, что опытным оперативникам Мейсону и Наде стерли память. С тех пор они живут обычной жизнью без приключений.

Все меняется, когда спокойные будни Мейсона нарушает его экс-коллега, нуждающаяся в помощи. Для того, чтобы не позволить лидерам Мантикоры реализовать коварные планы, мужчина заручается поддержкой Нади, после чего они отправляются в опасное путешествие и будут вести ожесточенную борьбу со своими противниками.

"Цитадель": смотрите онлайн трейлер сериала

"База Квантико"

По сюжету, боевики террористической организации взрывают мощную бомбу в центре американского мегаполиса. Полицейские отправились обыскать место происшествия и находят неподалеку от места теракта пострадавшую девушку, которая оказывается федеральным агентом. Правоохранители, взявшись найти больше информации о женщине, переквалифицировали ее из потерпевших в подозреваемые.

Сейчас все доказательства, которые есть у следователей, свидетельствуют о ее причастности к совершенному преступлению. Однако девушка понимает всю сложность ситуации и осознает, что должна еще остаться на свободе и не попасть в руки бывшим коллегам. Она хочет доказать свою непричастность к резонансному делу. Более того, она подозревает, что к террористическому акту причастен тот, кто прошел подготовку на федеральной базе Квантико – это же ее коллеги, которые, казалось, стали за время службы настоящими друзьями.

"База Квантико": смотрите онлайн трейлер сериала

Эти проекты с участием Приянки Чопры точно стоит посмотреть. Хорошего вечернего киносеанса!