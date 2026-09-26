От легкого приключения до настоящего ада: 3 фильма, которые держат в напряжении до самого финала

Иногда хочется посмотреть фильм, в котором герои не два часа выясняют отношения на кухне, а отправляются в джунгли, ищут затерянные города и случайно встречают гигантскую обезьяну. Желательно, конечно, чтобы все это происходило с ними, а не с нами.

24 Канал собрал три приключенческих фильма, которые с легкостью заменят небольшую экспедицию – от пустыни Сахара до Амазонии и острова, где главной туристической достопримечательностью стал Кинг-Конг.

"Сахара"

Год: 2005

Жанр: приключения, экшен

IMDb: 6,1

В ролях: Мэттью Макконахи, Пенелопа Крус, Стив Зан.

Искатель приключений Дирк Питт отправляется в Африку, чтобы найти загадочный корабль, который якобы исчез посреди пустыни много лет назад. Ему в компанию составляет старый друг Эл, а по дороге они встречают врача Еву Рохас, которая пытается остановить распространение опасной болезни.

Что говорят критики: любви с первого взгляда не произошло – на Rotten Tomatoes у фильма 37%. Критики называли сюжет абсурдным и упрекали картину в приключенческих клише, но даже в негативных рецензиях признавали: Макконахи хорошо подходит на роль Дирка Питта, а сам фильм может служить легким развлечением, если не требовать от него реализма.

"Сахара": смотреть трейлер

"Затерянный город Z"

Год: 2016

Жанр: приключения, драма, биография

IMDb: 6,6

В ролях: Чарли Ганнем, Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер, Том Холланд.

В начале XX века британский исследователь Перси Фосетт отправляется в Амазонию и обнаруживает следы существования древней развитой цивилизации. Проблема лишь одна: ученые ему не особо верят. Фосетт возвращается в джунгли снова и снова, а поиски загадочного города постепенно становятся настоящей одержимостью.

Что говорят критики: здесь ситуация значительно лучше – 85% на Rotten Tomatoes. Рецензенты хвалили масштабную операторскую работу, неспешную атмосферу классических фильмов об экспедициях и игру Чарли Ганнема.

"Затерянный город Z": смотреть трейлер

"Конг: Остров Черепа"

Год: 2017

Жанр: приключения, экшен, фантастика

IMDb: 6,7

В ролях: Том Хиддлстон, Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман, Джон Си Райли.

Группа военных, ученых и исследователей отправляется на неизвестный остров в Тихом океане. План вроде бы прост – исследовать территорию. Но очень скоро выясняется, что у острова уже есть хозяин. И он размером примерно с многоэтажное здание.

Что говорят критики: фильм имеет 75% на Rotten Tomatoes. Обозреватели особенно хвалили масштабные сцены, зрелищный экшен и самого Конга. В то же время человеческих персонажей называли гораздо менее интересными, чем монстры – что, пожалуй, немного обидно для Тома Хиддлстона, но вполне понятно, когда конкурент весит несколько сотен тонн.

"Конг: Остров Черепа": смотреть трейлер

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