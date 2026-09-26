24 Канал зібрав три пригодницькі фільми, які легко замінять маленьку експедицію – від пустелі Сахара до Амазонії та острова, де головною туристичною пам’яткою став Кінг-Конг.

"Сахара"

Рік: 2005

Жанр: пригоди, екшен

IMDb: 6,1

У ролях: Меттью Макконагі, Пенелопа Крус, Стів Зан.

Шукач пригод Дірк Пітт вирушає до Африки, щоб знайти загадковий корабель, який нібито зник посеред пустелі багато років тому. Компанію йому складає старий друг Ел, а дорогою вони зустрічають лікарку Єву Рохас, яка намагається зупинити поширення небезпечної хвороби.

Що кажуть критики: любові з першого погляду не сталося – на Rotten Tomatoes фільм має 37%. Критики називали сюжет абсурдним і сварили стрічку за пригодницькі кліше, але навіть у негативних рецензіях визнавали: Макконагі добре підходить на роль Дірка Пітта, а сам фільм може працювати як легка розвага, якщо не вимагати від нього реалізму.

"Сахара": дивитись терйлер

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"Загублене місто Z"

Рік: 2016

Жанр: пригоди, драма, біографія

IMDb: 6,6

У ролях: Чарлі Ганнем, Роберт Паттінсон, Сієнна Міллер, Том Голланд.

На початку XX століття британський дослідник Персі Фосетт вирушає в Амазонію та знаходить ознаки існування давньої розвиненої цивілізації. Проблема лише одна: науковці йому не особливо вірять. Фосетт повертається в джунглі знову і знову, а пошуки загадкового міста поступово стають справжньою одержимістю.

Що кажуть критики: тут ситуація значно тепліша – 85% на Rotten Tomatoes. Рецензенти хвалили масштабну операторську роботу, повільну атмосферу класичних експедиційних фільмів і гру Чарлі Ганнема.

"Загублене місто Z": дивитись трейлер

"Конг: Острів Черепа"

Рік: 2017

Жанр: пригоди, екшен, фантастика

IMDb: 6,7

У ролях: Том Гіддлстон, Брі Ларсон, Семюел Л. Джексон, Джон Гудмен, Джон Сі Райлі.

Група військових, учених і дослідників вирушає на невідомий острів у Тихому океані. План начебто простий – дослідити територію. Але дуже швидко з’ясовується, що острів уже має господаря. І він приблизно завбільшки з багатоповерхівку.

Що кажуть критики: фільм має 75% на Rotten Tomatoes. Оглядачі особливо хвалили масштабні сцени, видовищний екшен і самого Конга. Водночас людських персонажів називали значно менш цікавими за монстрів – що, мабуть, трохи образливо для Тома Гіддлстона, але цілком зрозуміло, коли конкурент важить кілька сотень тонн.

"Конг: Острів Черепа": дивитись трейлер

Маємо для вас ще одну добірку фільмів на вечір для всієї родини.



