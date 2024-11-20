3 приключенческих фильма с высоким рейтингом, от которых невозможно оторваться

Приключенческий жанр остается популярным от начала развития кинематографа до сих пор. Ведь он пересекается со многими другими категориями и изображает увлекательные путешествия главных героев.

24 Канал расскажет о приключенческих фильмах с высоким рейтингом, которые стоит посмотреть. Они получили немало наград и стали классикой.

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"Начало"

Год: 2010

Оценка IMDb: 8,8/10

В центре сюжета – команда профессиональных воров во главе с Домом Коббом. Он ворует не средства или людей, а их идеи. Воры отправляются в невиданную ранее миссию в подсознание жертвы не для того, чтобы похитить информацию, а чтобы насадить идею. Кобб не признается о том, что кое-что из его прошлого может усложнить миссию.

"Начало": смотрите трейлер онлайн

Это один из лучших научно-фантастических фильмов всех времен, который также называют лучшим приключенческим фильмом. Его хвалили как критики, так и поклонники – их покорили визуальные эффекты и новая концепция в кино. Фантастические декорации заставляют увлечься фильмом с первой минуты.

"Интерстеллар"

Год: 2014

Оценка IMDb: 8,7/10

Лента рассказывает о мире, который страдает от последствий климатического кризиса. Теперь всему человечеству грозит страшная болезнь. Бывший пилот НАСА соглашается на рискованное путешествие по космосу, которое является последней надеждой найти выход в этой сложной ситуации.

"Интерстеллар": смотрите трейлер онлайн

Фильм Кристофера Нолана получил множество наград. Считается, что факты, изложенные в этой ленте, в подавляющем большинстве являются правдивыми и соответствуют науке. Это делает кино еще более увлекательным, ведь зрители задумываются, может ли такой сценарий произойти в реальной жизни.

"Унесенные призраками"

Год: 2001

Оценка IMDb: 8,6/10

Фильм рассказывает о 10-летней Чихиро Огини, которая переезжает в новый дом с родителями. По дороге они случайно попадают в мир ками. Чихиро должна работать у ведьмы Юбабы, чтобы вернуть родителей и отправиться обратно в человеческий мир.

"Унесенные призраками": смотрите трейлер онлайн

Анимационный шедевр, который считается лучшим у Хаяо Миядзаки, покоряет визуальными эффектами, графикой и трогательным рассказом о надежде. Путешествие главной героини не похоже ни на одно другое.