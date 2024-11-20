24 Канал розповість про пригодницькі фільми з високим рейтингом, які варто подивитися. Вони отримали чимало нагород і стали класикою.

ЦікавоДекого не впізнати: як виглядають в реальному житті актори нового українського серіалу "Реванш"

"Початок"

Рік: 2010

Оцінка IMDb: 8,8/10

У центрі сюжету – команда професійних злодіїв на чолі з Домом Коббом. Він краде не кошти чи людей, а їхні ідеї. Злодії відправляються у небачену раніше місію у підсвідомість жертви не для того, щоб викрасти інформацію, а щоб насадити ідею. Кобб не зізнається про те, що дещо з його минулого може ускладнити місію.

"Початок": дивіться трейлер онлайн

Це один з найкращих науково-фантастичних фільмів всіх часів, який також називають найкращим пригодницьким фільмом. Його хвалили як критики, так і шанувальники – їх підкорили візуальні ефекти та нова концепція у кіно. Фантастичні декорації змушують захопитися фільмом з першої хвилини.

"Інтерстеллар"

Рік: 2014

Оцінка IMDb: 8,7/10

Стрічка розповідає про світ, який страждає від наслідків кліматичної кризи. Тепер усьому людству загрожує страшна хвороба. Колишній пілот НАСА погоджується на ризиковану подорож космосом, яка є останньою надією знайти вихід у цій складній ситуації.

"Інтерстеллар": дивіться трейлер онлайн

Фільм Крістофера Нолана отримав безліч нагород. Вважається, що факти, викладені в цій стрічці, у переважній більшості є правдивими та відповідають науці. Це робить кіно ще більш захопливим, адже глядачі задумуються, чи може такий сценарій статися у реальному житті.

"Віднесені привидами"

Рік: 2001

Оцінка IMDb: 8,6/10

Фільм розповідає про 10-річну Чіхіро Огіні, яка переїжджає до нового дому з батьками. Дорогою вони випадково потрапляють у світ камі. Чіхіро повинна працювати у відьми Юбаби, щоб повернути батьків та відправитися назад у людський світ.

"Віднесені привидами": дивіться трейлер онлайн

Анімаційний шедевр, який вважається найкращим у Хаяо Міядзакі, підкорює візуальними ефектами, графікою та зворушливою розповіддю про надію. Подорож головної героїні не схожа на жодну іншу.