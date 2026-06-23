Лучшие приключенческие сериалы, которые захватывают с первой серии
Если вы не являетесь поклонником приключенческого жанра, то это большая ошибка. Ведь современный кинематограф предлагает смесь жанров, которая в итоге даёт очень качественный и интересный продукт.
Поэтому 24 Канал отобрал несколько сериалов, которые не только не разочаруют, но и убедят вас, что приключения – это не скука.
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"Ван Пис", 2023 — …
Рейтинг IMDb: 8,3
Количество сезонов: 2
Количество серий: 16
Юный и амбициозный пират Манки случайно съедает волшебный фрукт и получает способность растягивать своё тело, как резину, однако навсегда теряет способность плавать. Он отправляется в опасное путешествие по океану, чтобы найти легендарный клад "Ван Пис". Согласно легенде, тот, кто его найдет, станет королём пиратов.
"Ван Пис": смотрите онлайн трейлер сериала
"Вокруг света за 80 дней", 2021
Рейтинг IMDb: 7,2
Количество сезонов: 1
Количество серий: 8
Английский джентльмен Филеас Фогг заключает пари с членами своего клуба на 20 000 фунтов стерлингов. Он обязуется обогнуть земной шар и вернуться в Лондон ровно через 80 дней – к 21 декабря 1872 года. Чтобы доказать, что он способен на такой великий подвиг, в путешествие с ним отправляются ещё двое спутников.
"Вокруг света за 80 дней": смотрите онлайн трейлер сериала
"Рыцарь семи королевств", 2025 – …
Рейтинг IMDb: 8,6
Количество сезонов: 1
Количество серий: 6
Это приквел к "Игре престолов", события которого разворачиваются в Вестеросе примерно за 90 лет до событий упомянутого выше сериала, когда на Железном троне правит династия Таргариенов. Сюжет рассказывает о приключениях странствующего рыцаря сэра Дункана Высокого и его юного оруженосца Эгга.
"Рыцарь семи королевств": смотрите онлайн трейлер сериала
"Доктор Кто", 2005 – …
Рейтинг IMDb: 8,5
Количество сезонов: 15
Количество серий: более 190 (если говорить о классическом сериале, то количество серий превышает 800)
Сюжет разворачивается вокруг загадочного путешественника во времени – Доктора, который путешествует по Вселенной на космическом корабле ТАРДИС, похожем на синюю полицейскую будку.
"Доктор Кто": смотрите онлайн трейлер сериала 2024
"Остаться в живых", 2004 – 2010
Рейтинг IMDb: 8,3
Количество сезонов: 6
Количество серий: 121
Пассажиры рейса 815 выжили после авиакатастрофы и оказались на таинственном тропическом острове. Их главная цель – выжить, но со временем они узнают, что остров скрывает множество мистических и научных тайн.
"Остаться в живых": смотрите онлайн трейлер сериала
"Винчестеры", 2022 – 2023
Рейтинг IMDb: 6,2
Количество сезонов: 1
Количество серий: 13
Это приквел к культовому сериалу "Сверхъестественное", который рассказывает об истории знакомства и любви родителей Сэма и Дина – Джона Винчестера и Мэри Кэмпбелл. После службы во Вьетнаме мужчина возвращается домой, где узнает о существовании паранормального мира. Он знакомится с юной Мэри, которая с детства занимается истреблением демонов и нечисти.
"Винчестеры": смотрите онлайн трейлер сериала
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