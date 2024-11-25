Стоящий ожидания: все, что известно о приквеле хитового мультфильма "Головоломка"

Первая и вторая часть мультфильма "Головоломка" побили немало рекордов и получил бешеную популярность. Поэтому его вселенная расширяется: платформа Disney+ планирует выпустить сериал-приквел.

Приквел под названием Dream Productions должен выйти в этом году. Он будет состоять из 4 эпизодов. Действие будет происходить между первым и вторым фильмами "Головоломка". 24 Канал расскажет все, что сейчас известно о Dream Productions.

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О чем будет рассказывать приквел

Dream Productions должен стать промежуточным шагом между первой и второй частью фильмов "Головоломка", чтобы заполнить сюжетные пробелы. В центре сюжета будет команда, которая отвечает за сны главной героини мультфильмов – Райли.

Паула Песиммон и Ксени работают в так называемом отделе продакшна. Паула – опытный продюсер, а Ксени – молодой и амбициозный режиссер, у которого свое видение. Сериал обещает юмористический взгляд на то, как создаются сны, и во многих деталях будет напоминать своеобразную пародию на киноиндустрию.



Главные персонажи приквела / Фото Pixar

Дата выхода Dream Productions

Сначала Disney+ сообщал, что сериал может выйти в 2025 году. Но впоследствии платформа официально подтвердила, что все четыре серии Dream Productions выйдут еще до Рождества – 11 декабря 2024 года.

Вышел трейлер Dream Productions

До дебюта сериала на Disney+ осталось несколько недель. Поэтому в сети наконец появился трейлер, где показывают главных героев мультфильма – это эмоции Райли. Радость познакомит зрителей с новыми персонажами – командой, которая отвечает за создание снов девочки.

Dream Productions: смотрите трейлер онлайн

Напомним, анимационный фильм "Головоломка 2" стал самым кассовым мультфильмом в истории. Лента собрала более 1,67 миллиарда долларов в мировом прокате.