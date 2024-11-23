24 Канал подготовил подборку украинских сериалов, которые станут идеальным вариантом для просмотра в свободное время. Они имеют немного серий, а потому зрителям удастся посмотреть их всего за выходные.

Важно День памяти жертв Голодомора: 5 художественных фильмов, которые должен увидеть каждый украинец

"И будут люди"

Количество серий: 12

Мини-сериал рассказывает о трагической жизни украинских крестьян в исторический период – во время Первой мировой войны, революции, коллективизации и Голодомора. Каждый из эпизодов посвящен отдельному персонажу и описывает его непростую судьбу, но вместе с тем, и любовь.

"И будут люди": смотрите трейлер онлайн

"Поймать Кайдаша"

Количество серий: 12

Этот сериал – это осовремененная адаптация повести Ивана Нечуя-Левицкого. События разворачиваются в Украине 2005 – 2014 года вокруг семьи Кайдашей и вечной темы – отношений родителей с детьми.

"Поймать Кайдаша": смотрите трейлер онлайн

"Кофе с кардамоном"

Количество серий: 10

В центре драматической истории любви – запрещенные отношения между украинкой и польским шляхтичем. События разворачиваются во Львове XIX века в период "Весны народов". Когда дочь священника тесно подружилась с женатым и гораздо старшим шляхтичем, они оба сталкиваются с резким осуждением со стороны общества.

"Кофе с кардамоном": смотрите трейлер онлайн

"Первые дни"

Количество серий: 6

В сериале показано шесть историй, которые происходят в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Ольга оказывается рядом с бывшим и нынешним мужьями, Максим – на работе в зоопарке. Мальчик Егор сбивает ракеты в своем воображении, а немец Клаус оказывается среди волонтеров. Главные герои спасают себя, близких и сохраняют свою веру в победу.

"Первые дни": смотрите трейлер онлайн

"Век Иакова"

Количество серий: 4

Исторический мини-сериал рассказывает о жизни Якова – крестьянина родом с Волыни, который дожил до ста лет. У него огромный жизненный путь – он многое повидал и жил в пяти разных государствах. На самом деле Якову хотелось обычного человеческого счастья – работать на родной земле и любить.

"Век Иакова": смотрите трейлер онлайн

Эти украинские сериалы точно стоят вашего просмотра. Желаем хороших выходных!