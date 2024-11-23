24 Канал підготував добірку українських серіалів, які стануть ідеальним варіантом для перегляду у вільний час. Вони мають небагато серій, а тому глядачам вдасться подивитися їх всього за вихідні.

Важливо День пам'яті жертв Голодомору: 5 художніх фільмів, які має побачити кожен українець

"І будуть люди"

Кількість серій: 12

Мінісеріал розповідає про трагічне життя українських селян в історичний період – під час Першої світової війни, революції, колективізації та Голодомору. Кожен з епізодів присвячений окремому персонажу та описує його непросту долю, але разом з тим, і кохання.

"І будуть люди": дивіться трейлер онлайн

"Спіймати Кайдаша"

Кількість серій: 12

Цей серіал – це осучаснена адаптація повісті Івана Нечуя-Левицького. Події розгортаються в Україні 2005 – 2014 року навколо сім'ї Кайдашів та вічної теми – стосунків батьків з дітьми.

"Спіймати Кайдаша": дивіться трейлер онлайн

"Кава з кардамоном"

Кількість серій: 10

У центрі драматичної історії кохання – заборонені стосунки між українкою та польським шляхтичем. Події розгортаються у Львові XIX століття в період "Весни народів". Коли донька священника тісно потоваришувала з одруженим і набагато старшим шляхтичем, вони обоє стикаються з різким осудом з боку суспільства.

"Кава з кардамоном": дивіться трейлер онлайн

"Перші дні"

Кількість серій: 6

У серіалі показано шість історій, які відбуваються на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ольга опиняється поруч з колишнім і нинішнім чоловіками, Максим – на роботі у зоопарку. Хлопчик Єгор збиває ракети у своїй уяві, а німець Клаус опиняється серед волонтерів. Головні герої рятують себе, близьких та зберігають свою віру в перемогу.

"Перші дні": дивіться трейлер онлайн

"Століття Якова"

Кількість серій: 4

Історичний мінісеріал розповідає про життя Якова – селянина родом з Волині, який дожив до ста років. У нього величезний життєвий шлях – він багато що побачив та жив у п'яти різних державах. Насправді Якову хотілось звичайного людського щастя – працювати на рідній землі та кохати.

"Століття Якова": дивіться трейлер онлайн

Ці українські серіали точно вартують вашого перегляду. Бажаємо гарних вихідних!