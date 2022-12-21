"Жить, чтобы быть лидером": о чем новый сериал принца Гарри и Меган Маркл и когда выйдет

Меган Маркл и принц Гарри вскоре после премьеры сериала о себе анонсировали новый, который называется "Жить, чтобы быть лидером" / Live to Lead. Netflix опубликовал трейлер и дату выхода будущего проекта.

Продюсерами выступили Меган Маркл и принц Гарри. По словам герцога Сассекского, фильм вдохновлен Нельсоном Манделой.

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"Жить, чтобы быть лидером" – новый сериал принца Гарри и Меган Маркл

Документальный сериал будет иметь 7 частей и выйдет 31 декабря 2022 года. В нем покажут несколько интервью с известными людьми, которые, как отмечают создатели шоу, "рассуждают о своем пути, опираясь на фундаментальные ценности, ежедневную дисциплину и принципы, которыми они руководствовались, и которые они используют для мотивации других людей и достижения значительных изменений ". Главными героями стали:

премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн;

южноафриканский регбист Сия Колиси;

покойная юрист и судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург и т.д.

"Жить, чтобы быть лидером": смотрите трейлер нового сериала

Недавно на Netflix прошла премьера документалки "Гарри и Меган". По словам пары, документальное шоу — шанс рассказать об их отношениях с королевской семьей и СМИ. Однако Букингемский дворец раскритиковал принца Гарри и Меган Маркл и обвинил во лжи. Больше об этом – по ссылке.