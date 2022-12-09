"Гарри и Меган": какими вышли первые три серии документалки и почему сериал подвергся критике

Первые три эпизода скандального сериала "Гарри и Меган" вышли 8 декабря на Netflix. Букингемский дворец подверг критике принца Гарри и Меган Маркл и обвинил во лжи.

По словам пары, документальное шоу — шанс рассказать об их отношениях с королевской семьей и СМИ. Продюсируют его сами герцог и герцогиня Сассекских.

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Какими вышли первые три серии документалки "Гарри и Меган"

Первая серия

Первый выпуск "Гарри и Меган" начинается с заявления: "Все интервью было завершено к августу 2022 года". Вероятно, это попытка показать зрителю, что сериал был снят еще до того, как в сентябре скончалась королева Елизавета II. Ведь пара подверглась критике за то, что вскоре после ее смерти опубликовала откровенную документацию.

Следующий кадр дает понять, что члены королевской семьи отказались комментировать эту серию. Затем во вводном монтаже зрителям показывают заголовки газет и журналов с начала 2020 года о решении Меган и Гарри отказаться от королевских обязанностей.

Я искренне беспокоюсь за безопасность своей семьи,

– говорит Гарри в начале эпизода.



Принц Гарри и Меган Маркл в сериале / Netflix

Первый эпизод в целом посвящен ранним отношениям пары, в частности, когда они и их друзья вспоминают лето 2016 года. "Я действительно хотела быть одинокой и просто весело проводить время, – утверждает Меган. У меня была карьера, у меня была жизнь, у меня был свой путь, а потом пришел Г", – дополняет она, фактически произнося имя своего нынешнего мужчины как букву.

"Мы с Меган познакомились в инстаграме, – подхватывает Гарри. Я просматривал свою ленту, и у кого-то из моих друзей было это видео с ними двумя... Я подумал, кто это?" Затем их познакомил общий друг.

Затем Гарри рассказывает об их первом свидании и взаимном интересе. "Мы были как дети вместе", – говорит Меган.

"Гарри и Меган": смотрите трейлер сериала

В эпизоде можно увидеть немало архивных кадров, в частности, принцессы Диана, которая выходит из больницы в 1984 году с принцем Чарльзом, каким он был тогда, с новорожденным сыном Гарри на руках. "Я всегда буду помнить ее дерзкий смех", – вспоминает Гарри.

Вторая серия

Во втором эпизоде Меган рассказывает о заинтересованности прессы в ней, когда она начала встречаться с принцем Гарри. "Мои соседи пишут мне, что стучат во все двери, пытаются найти тебя", – говорит она. По словам Меган, СМИ даже заплатили некоторым соседям, чтобы установили камеру прямой трансляции на моем заднем дворе.

Вдруг все в моей жизни стало намного изолированнее. Как будто все занавески были завернуты, все жалюзи завернуты — это было страшно. Мое лицо было повсюду, моя жизнь была повсюду, таблоиды захватили все,

– говорит Меган.

Вмешательство прессы – это ключевая тема сериала Netflix, потому что и Меган, и Гарри эмоционально говорят о влиянии внимания средств массовой информации на их жизнь.



Кадр из сериала "Гарри и Меган" / Netflix

Кроме того, в этом эпизоде Меган рассказала о трудностях присоединения к королевской семье, вспомнив первую встречу с Уильямом и Кейт, а также заявила о чувстве неудобства из-за формальностей во время первой встречи с королевой.

Также здесь затронули тему расистского отношения в обществе. Этот вопрос действительно стал ключевым в истории вокруг Гарри и Меган: дебаты о том, была ли раса фактором в реакции СМИ на Меган, и если да, то в какой степени.



Меган Маркл в сериале / Netflix

Третья серия

В третьем эпизоде коротко упоминается инцидент 2017 года, когда принцесса Майкл Кентская, жена принца Майкла Кентского, двоюродного брата королевы Елизаветы II, надела брошь в стиле арап на рождественском обеде в Букингемском дворце. Меган, которая в то время была невестой Гарри, тоже была гостей. А у нее, напомним, мама – афроамериканка.

Фотографии броши стали вирусными, и люди в сети предположили, что носили ее с расистскими намерениями, чтобы дать понять будущей новой принцессе, что ей не рады в королевской семье.

Вряд ли принцесса намеревалась сознательно обидеть Меган. Скорее всего она просто не подумала о возможных последствиях, поскольку уже много раз появлялась на людях с этим ювелирным изделием. После этого принцесса брошь не одевала, а ее представитель Майкл Саймон Астер сказал, что "ей очень жаль".

В наши дни широко признано, что этот мотив оскорбительный и является пережитком колониального мышления, считавшего темнокожих людей недолюдами.



Майкл Кентская / Фото из соцсетей

Премьера второй части сериала Netflix состоится в следующий четверг, 15 декабря.

Почему Букингемский дворец обвинил принца Гарри и Меган Маркл во лжи

Как мы уже упоминали выше, в начале первого эпизода на экране появляется табличка, в которой говорится, что члены королевской семьи отказались от комментариев. Но через несколько часов после выхода сериала в эфир, Букингемский дворец и Кенсингтонский дворец отрицали, что к ним обращались за комментариями.

Кенсингтонский дворец подтвердил, что получил электронное письмо якобы от посторонней продюсерской компании по адресу неизвестной организации, и попытался проверить его подлинность с помощью Archewell Productions и Netflix, но так и не получил ответа.



Кадр из сериала "Гарри и Меган" / Netflix

Напомним, 41-летняя Меган и 38-летний Гарри впервые подписали многолетний контракт с Netflix в сентябре 2020 года. Соглашение позволяло им снимать документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы, сценарии шоу и названия для стримеров.