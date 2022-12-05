Сериал под названием "Гарри и Меган" прольет свет на историю любви пары. Первые три эпизода выйдут на Netflix 8 декабря, а последующие 3 – 15 декабря.

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Сообщается, что дата выхода была перенесена из-за уважения к королеве Елизавете II после ее смерти в сентябре, а также из-за жалоб на изображение королевской семьи в сериале "Корона", последний сезон которого вышел 9 ноября 2022 года.

Netflix показал трейлер документального сериала о принце Гарри и Меган Маркл

1 декабря Netflix показал тизер документалки, из которого мы узнали, что проект покажет личные фотографии из совместной жизни Меган и Гарри, в частности их свадьбы, поездки в Африку и во время беременности Меган. Кроме радостных моментов зрители увидят напряженные дни в королевской семье, особенно на церемонии Дня Содружества 2020 года.

"Почему мы захотели снять этот документальный фильм?" – спрашивает пара в промо. – "Никто не видит, что происходит за закрытыми дверями", – говорит Гарри. – "Я должен был сделать все возможное, чтобы защитить свою семью".

Потом Меган говорит: "Когда ставки так высоки, не лучше ли услышать нашу историю от нас?"

Тизер документалки о принце Гарри и Меган Маркл: смотрите видео

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Сегодня, 5 декабря, Netflix озвучил дату премьеры и показал трейлер. В ролике принц Гарри говорит: "Никто не знает правды. Мы знаем!"

Сериал о принце Гарри и Меган Маркл: смотрите трейлер

Производством проекта занялся номинированный на Оскар Лиз Гарбус, предыдущие фильмы, собственно, посвященные знаменитостям. Среди них: "Мерилин, моя любовь", "Что случилось, мисс Симон?" и "Стать Кусто".

Приятно иметь возможность доверить кому-то нашу историю – опытному режиссеру, работой которого мы давно увлекаемся,

– сказали они.

Меган Маркл и принц Гарри в документальном фильме / Netflix

41-летняя Меган и 38-летний Гарри впервые подписали контракт с Netflix в сентябре 2020 года. Соглашение позволяло им снимать документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы, сценарии шоу и названия для стримеров.

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