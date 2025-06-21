За кулисами монархии: 5 интересных фильмов и сериалов о британской королевской семье

Британская королевская семья одна из самых известных в мире. К ней всегда приковано внимание публики, ведь всем интересно узнать, как живет семья монархов в современном мире.

Сегодня, 21 июня, сын короля Великобритании празднует день рождения. Принцу Уильяму исполнилось 43 года. По этому случаю Кино 24 подготовило подборку фильмов и сериалов о монаршей семье, которые стоит посмотреть.

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"Корона" (2016 – 2023)

Сериал рассказывает об истории британской королевской семьи и жизни Елизаветы II и ее борьбу и путь – от свадьбы с принцем Филиппом до начала 21 века. Здесь рассказывают о деятельности Уинстона Черчилля и Маргарет Тэтчер, отношениях принца Чарльза и принцессы Дианы, знакомство принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

"Корона": смотрите трейлер онлайн

"Гарри и Меган" (2022)

В центре документального сериала – принц Гарри и Меган Маркл. Они рассказывают о жизненном пути от момента, как зародились их отношения, до выхода из королевской семьи. Гарри и Меган поделились деталями своей помолвки, свадьбы и как страдали от чрезмерного внимания прессы. Также принц вспомнил о своем детстве, а его жена об актерской карьере и жизни до встречи с Гарри.

"Гарри и Меган": смотрите трейлер онлайн

"Сенсация" (2024)

События разворачиваются в 2019 году, когда принца Эндрю обвинили в изнасиловании. Оказалось, что представитель королевской семьи был другом скандального бизнесмена Джеффри Эпштейна. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о том, как журналисткам Newsnight удалось устроить с принцем телеинтервью.

"Сенсация": смотрите трейлер онлайн

"Королева" (2006)

События происходят в 1997 году, когда премьер-министром становится Тони Блэр. Это тревожит королеву Елизавету II. Три месяца спустя в автокатастрофе в Париже погибает принцесса Диана. Между правительством и королевской семьей крайне напряженные дебаты: они пытаются решить, какую информацию о смерти стоит разглашать, а что лучше замалчивать.

"Королева": смотрите трейлер онлайн

"Спенсер" (2021)

Фильм рассказывает о браке принца Чарльза и принцессы Дианы, оказавшемся на грани. Слухи об измене и разводе уже попали в прессу, а отношения между парой вот-вот разорвутся. Но несмотря на все это, в рождественские каникулы супруги продолжают делать вид, что между ними все в порядке. Тем временем принцесса Диана готовится изменить свою жизнь раз и навсегда.

"Спенсер": смотрите трейлер онлайн