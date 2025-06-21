Сьогодні, 21 червня, син короля Великої Британії святкує день народження. Принцові Вільяму виповнилося 43 роки. З цієї нагоди Кіно 24 підготувало добірку фільмів і серіалів про монаршу сім'ю, які варто подивитися.

До слова Класика, яку варто побачити: 4 найкращі фільми Ніколь Кідман

"Корона" (2016 – 2023)

Серіал розповідає про історію британської королівської родини та життя Єлизавети II і її боротьбу та шлях – від весілля з принцом Філіпом до початку 21 століття. Тут розповідають про діяльність Вінстона Черчилля й Маргарет Тетчер, стосунки принца Чарльза й принцеси Діани, знайомство принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

"Корона": дивіться трейлер онлайн

"Гаррі й Меган" (2022)

У центрі документального серіалу – принц Гаррі та Меган Маркл. Вони розповідають про життєвий шлях від моменту, як зародилися їхні стосунки, до виходу з королівської сім'ї. Гаррі та Меган поділилися деталями своїх заручин, весілля та як потерпали від надмірної уваги преси. Також принц згадав про своє дитинство, а його дружина про акторську кар'єру й життя до зустрічі з Гаррі.

"Гаррі й Меган": дивіться трейлер онлайн

"Королівський ексклюзив" (2024)

Події розгортаються у 2019 році, коли принца Ендрю звинуватили у зґвалтуванні. Виявилося, що представник королівської сім'ї був другом скандального бізнесмена Джеффрі Епштейна. Фільм, що заснований на реальних подіях, розповідає про те, як журналісткам Newsnight вдалося влаштувати з принцом телеінтерв'ю.

"Королівський ексклюзив": дивіться трейлер онлайн

"Королева" (2006)

Події відбуваються у 1997 році, коли прем'єр-міністром стає Тоні Блер. Це тривожить королеву Єлизавету II. Три місяці потому в автокатастрофі у Парижі гине принцеса Діана. Між урядом та королівською сім'єю вкрай напружені дебати: вони намагаються вирішили, яку інформацію про смерть варто розголошувати, а що краще замовчувати.

"Королева": дивіться трейлер онлайн

"Спенсер: Таємниця принцеси Діани" (2021)

Фільм розповідає про шлюб принца Чарльза й принцеси Діани, що опинився на межі. Чутки про зраду та розлучення вже потрапили в пресу, а стосунки між парою от-от розірвуться. Та попри все це, у різдвяні канікули подружжя продовжує вдавати, що між ними все гаразд. Тим часом принцеса Діана готується змінити своє життя раз і назавжди.

"Спенсер: Таємниця принцеси Діани": дивіться трейлер онлайн