Осторожно: пропагандисты распространяют фейковое видеообращение известной актрисы и жены Элвиса Пресли

Российские телеграм-каналы распространяют фейковое видеообращение известной американской актрисы Присцили Пресли к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем она якобы призывает обратиться за поддержкой в связи с наркотической зависимостью.

Обратите внимание, что в социальных сетях Пресли нет такого видеообращения, а единственным источником информации об этом видеоролике пропагандистские телеграмм-каналы. Центр противодействия дезинформации проанализировал это сообщение и выяснил, что это очередной российский фейк в рамках кампании по дискредитации Зеленского.

Обратите внимание "Суперсила": в сети появился первый трейлер фильма Шона Пенна об Украине

Такие фейковые новости имеют целью повлиять на общественное мнение, создать негативный образ власти и подорвать доверие граждан к официальным источникам информации.



Пропагандисты распространяют фейковое видеообращение известной актрисы Присцили Пресли / ЦПД

Обратите внимание, фейковые новости и манипуляционная информация становятся все более распространенными явлениями во время войны. Украинцы должны быть осторожны и критически оценивать информацию, которую они получают из социальных сетей и медиа. Важно придерживаться основ объективности и проверять факты, прежде чем сделать выводы по любой ситуации. Только так мы можем предотвратить распространение дезинформации и победить врага.

К слову, ранее ЦПД сообщал о подобных фейковых видео, где известные звезды вроде бы призывают Президента Украины бороться с наркозависимостью, среди них американский боксер Майк Тайсон.