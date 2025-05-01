В возрасте 100 лет: умерла звезда фильма "Ужасы на улице Вязов"

28 апреля 2025 года стало известно о смерти известной американской актрисы Присциллы Пойнтер. Знаменитости не стало в возрасте 100 лет.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм дочери актрисы Эми Ирвинг актрисы Эми Ирвинг. Присцилла Пойнтер была известна по ролям в фильмах "Ужасы на улице Вязов" и сериале "Даллас".

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Умерла Присцилла Пойнтер: что известно об актрисе

Актриса ушла из жизни за две недели до своего 101-летнего юбилея. По словам ее дочери, мама спокойно умерла во сне в собственном доме в США.

Присцилла Пойнтер, известная театральная, теле- и киноактриса, мать Дэвида, Кэти и Эми Ирвингов, мирно умерла во сне в возрасте 100 лет. Ее точно будет не хватать,

– говорит дочь актрисы.

Актриса была одной из главных звезд сериала "Даллас" и также появлялась в таких проектах, как "Флэш" и "Закон Лос-Анджелеса". Среди ее киноработ – фильмы "Дорогая мама", "Кошмар на улице Вязов", "Кэрри", а также культовый триллер Дэвида Линча "Синий бархат".

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