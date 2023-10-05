О жене Элвиса Пресли: в сети вышел трейлер байопика "Присцилла"

На днях в сети появился трейлер долгожданного байопика "Присцилла" от киностудии A24. Фильм рассказывает о жизни Присциллы Пресли, жены короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, и проливает свет на их противоречивую историю любви.

Во время премьеры на престижном Венецианском кинофестивале фильм оставил зрителей в восторге. Так, лента вызвала овации, которые длились около семи минут, и поразила саму Присциллу Пресли, которая была в зале, до слез.

Интересно Для любящих азарт и приключения: 4 фильма, в которых показали реальные казино

Вышел трейлер фильма "Присцилла" о жене культового Элвиса Пресли

Возглавила этот проект режиссер и сценарист София Коппола, которая знаменита своей работой над "Трудностями перевода". Ее новая увлекательная лента основана на мемуарах "Элвис и я", написанных Присциллой Пресли.

Есть некоторые аспекты карьеры Элвиса, включенные в этот фильм, но все это развивается на фоне их отношений и развития личности Присциллы. Меня очень заинтересовала ее история и взгляд на то, как это было расти подростком в Грейсленде. Она проходила через все стадии молодости в таких многогранных условиях – как своеобразная Мария Антуанетта,

– рассказывала режиссер во время подготовки к фильму.

Качественные и зрелищные фильмы заставляют зрителя забыть обо всем на свете и затаить дыхание в ожидании новых поворотов сюжета. Пережить настоящие приключения можно и с Favbet. Этот сервис для игр и ставки на спорт сделает ваш день зрелищным и поможет ощутить незабываемые эмоции и впечатления от игры.

Так, в картине разворачивается история противоречивого романа между звездными супругами, и описывается жизнь Присциллы с 15 лет до ее 27-летия. Рассказ погружает в сложную динамику отношений Элвиса и Присциллы и изображает их опыт. Возглавили актерский состав фильма Кейли Спени, известная своей ролью в "Плохих временах в Эль-Рояле", и сердцеед Джейкоб Элорди из "Будки для поцелуев" и "Эйфории".

"Присцилла": смотрите трейлер фильма онлайн

Известно, что "Присцилла" выйдет в американский прокат уже 3 ноября. О датах выхода фильма на большие экраны Украины пока ничего не известно.