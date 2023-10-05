Під час прем'єри на престижному Венеціанському кінофестивалі фільм залишив глядачів у захваті. Так, стрічка викликала овації, які тривали близько семи хвилин, та вразила саму Прісциллу Преслі, яка була в залі, до сліз.

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Вийшов трейлер фільму "Прісцилла" про дружину культового Елвіса Преслі

Очолила цей проєкт режисерка та сценаристка Софія Коппола, яка знаменита своєю роботою над "Труднощами перекладу". Нова захоплива стрічка заснована на мемуарах "Елвіс і я", написаних Прісциллою Преслі.

Є деякі аспекти кар'єри Елвіса, включені у цей фільм, але все це розвивається на тлі їхніх стосунків і розвитку особистості Прісцилли. Мене дуже зацікавила її історія та погляд на те, як це було — рости підлітком у Грейсленді. Вона проходила через усі стадії молодості в таких багатогранних умовах — як своєрідна Марія Антуанетта,

– розповідала режисерка під час підготовки до фільму.

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Так, у стрічці розгортається історія суперечливого роману між зірковим подружжям та описується життя Прісцилли з 15 років до її 27-річчя. Розповідь заглиблюється в складну динаміку стосунків Елвіса та Прісцилли й зображає їхній досвід. Очолюють акторський склад фільму Кейлі Спені, відома своєю роллю у "Поганих часах у Ель-Роялі", і серцеїд Джейкоб Елорді з "Будки для поцілунків" та "Ейфорії".

"Прісцилла": дивіться трейлер фільму онлайн

Відомо, що "Прісцилла" вийде в американський прокат вже 3 листопада. Про дати виходу стрічки на великі екрани України поки нічого не відомо.