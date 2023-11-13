Среди таких актеров Тарас Цымбалюк, Андрей Исаенко, Ахтем Сеитаблаев и другие. Читайте больше об украинских красавцах в кино и смотрите фото на сайте 24 Канала.

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Секс-символы украинского кино

Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк – актер театра и кино, длительно успешно работающий на украинских телеэкранах. Он завоевал симпатию зрителей своей искренностью и мужеством в кадре. Фильмография актера насчитывает многие проекты, уже ставшие любимыми среди украинской аудитории.

В 2019 году вышла на экраны полнометражная историческая лента "Черный ворон", где Тарас сыграл главную роль. Фильм получил многочисленные положительные отзывы и стал доступен на платформе Netflix. Цымбалюк также присоединился к актерскому составу сериала "Женский врач. Новая жизнь". Кроме актерской карьеры Тарас активно занимается волонтерством и участвует в благотворительных аукционах, чтобы собирать средства для Вооруженных Сил Украины.

Андрей Исаенко

Сейчас Исаенко - один из самых популярных актеров в кинематографе. Недавно ему вручили Шевченковскую премию за спектакль "Плохие дороги". Он снялся в многочисленных культовых лентах, таких как Киборги и украинско-американский фильм Захар Беркут, где он исполнил роль Петра. Также зрители смогут увидеть Андрея в главной роли сериала. "Женский врач. Новая жизнь".

С началом полномасштабного вторжения, вместе с ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", Андрей оказывает помощь гражданскому населению, добровольцам и армии. Он лично принял участие в налаживании пути для доставки лекарств из Европы в украинские военные госпитали.

Сергей Стрельников

В течение длительного периода знаменитость ограничивалась лишь небольшими эпизодическими ролями. Однако его талант, харизма и облик привлекли внимание кинотворцев и зрителей. Этой осенью Сергей появится в детективной мелодраме "Круг заблуждения", где его можно будет увидеть в главной роли вместе с Екатериной Варченко. Стоит отметить, что Сергей Стрельников воплотил главного героя в фильме "Довбуш". Актер активно взаимодействует с Вооруженными Силами Украины и принимает участие в благотворительных аукционах по сбору средств.

Ахтем Сеитаблаев

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Перед началом своей актерской карьеры он планировал поступить на факультет физического воспитания, но не сдал экзамены. У него есть первый разряд по баскетболу и звание "кандидат в мастера спорта" по дзюдо. Также знаем его как харизматичного актера, как в кадре, так и на сцене. Фильмы, режиссируемые им, такие, как "Хайтарма", "Чужая молитва", "Киборги", "Захар Беркут", вызвали значительный резонанс. В его последней работе, "Мирный-21", вышедшей в прокат в феврале этого года, можно увидеть актера Павла Ли, которого российские оккупанты убили в Ирпене в начале марта 2022 года. В следующий день после начала полномасштабной войны Сеитаблаев присоединился к терробороне Киева и через несколько часов уже оказался в окопе под Гостомелем.

Алексей Тритенко

Алексей всегда успешно совмещал свою работу на сцене со съемками в кино и сериалах. Его дебют в мире кино прошел почти 20 лет назад. В этот период актер сыграл в таких выдающихся фильмах, как "Черный ворон", "Круты 1918" и украинско-польском проекте "Я работаю на кладбище". С началом полномасштабного вторжения он встал на защиту Украины.

Андрей Фединчик

Актер, играющий в театре еще со студенческих лет, за это время успел выступить на многих театральных сценах и успешно дебютировал в кино много лет назад. В 2019 году он появился в фильме "Круты 1918", рассказывающем о бое под Крутами между молодыми военными-курсантами УНР и войсками советской России. С самого начала полномасштабного вторжения актер обороняет Украину.

Богдан Юсипчук

Богдан Юсипчук не только признанный актер, но и успешная модель. В 2014 году он получил титул "Мистер Украина", а в 2018 году стал "Мистер Sea World". На экранах его можно увидеть в фильмах "Синевир", "Тени незабываемых предков", "Круты 1918 года". Актер проявляет свою проукраинскую позицию очень активно. В частности, он согласился поучаствовать в конкурсе "Мистер мира" только после того, как ему сказали, что дадут слово в конце. Юсипчук хотел говорить об Украине.

Александр Попов

В течение долгого времени Александр Попов работал в рекламных роликах и только позже получил свою первую роль в кино. Сейчас актер известен зрителям благодаря своим выступлениям в мелодраматических сериалах. Кроме того, он является ведущим утреннего шоу "Завтрак. Исходящий". Недавно он начал сниматься в новом сериале "Полевой госпиталь", где играет главную роль, а именно – пластического хирурга. Актер также принимал участие в благотворительных футбольных матчах в поддержку ВСУ и переселенцев, а также активно помогает собирать средства на всевозможные нужды.