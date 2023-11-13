Серед таких акторів: Тарас Цимбалюк, Андрій Ісаєнко, Ахтем Сеітаблаєв та інші. Читайте більше про українських красенів в кіно та дивіться фото на сайті 24 Каналу.

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Секс-символи українського кіно

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк – актор театру та кіно, що тривалий час успішно працює на українських телеекранах. Він завоював симпатію глядачів своєю щирістю та мужністю у кадрі. Фільмографія актора налічує багато проєктів, які вже стали улюбленими серед української аудиторії.

У 2019 році вийшла на екрани повнометражна історична стрічка "Чорний ворон", де Тарас зіграв головну роль. Фільм отримав численні позитивні відгуки та став доступним на платформі Netflix. Цимбалюк також приєднався до акторського складу серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Крім акторської кар'єри, Тарас активно займається волонтерством та бере участь у благодійних аукціонах, щоб збирати кошти для Збройних Сил України.

Андрій Ісаєнко

Зараз Ісаєнко є одним із найбільш популярних акторів у кінематографі. Недавно йому вручили Шевченківську премію за виставу "Погані дороги". Він знявся у численних культових стрічках, таких як "Кіборги" та україно-американський фільм "Захар Беркут", де він виконав роль Петра. Також глядачі зможуть побачити Андрія у головній ролі серіалу "Жіночий лікар. Нове життя".

З початком повномасштабного вторгнення, разом з ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", Андрій надає допомогу цивільному населенню, добровольцям та армії. Він особисто взяв участь у налагодженні шляху для доставки ліків з Європи до українських військових шпиталів.

Сергій Стрельніков

Протягом тривалого періоду знаменитість обмежувався лише невеликими епізодичними ролями. Однак його талант, харизма та зовнішність привернули увагу кінотворців та глядачів. Цієї осені Сергій з'явиться у детективній мелодрамі "Коло омани", де його можна буде побачити в головній ролі разом із Катериною Варченко. Варто відзначити, що Сергій Стрельніков втілив головного героя у фільмі "Довбуш". Актор активно взаємодіє зі Збройними Силами України та бере участь у благодійних аукціонах для збору коштів.

Ахтем Сеітаблаєв

Український актор та режисер кримськотатарського походження. Перед початком своєї акторської кар'єри він планував вступити на факультет фізичного виховання, але не склав іспити. У нього є перший розряд з баскетболу і звання "кандидат у майстри спорту" з дзюдо. Також знаємо його як харизматичного актора як у кадрі, так і на сцені. Фільми, які були режисовані ним, такі як "Хайтарма", "Чужа молитва", "Кіборги", "Захар Беркут", викликали значний резонанс. У його останній роботі, "Мирний-21", яка вийшла у прокат у лютому цього року, можна побачити актора Павла Лі, якого російські окупанти вбили в Ірпені на початку березня 2022 року. У наступний день після початку повномасштабної війни Сеітаблаєв приєднався до тероборони Києва і за кілька годин вже опинився в окопі під Гостомелем.

Олексій Тритенко

Олексій завжди успішно поєднував свою роботу на сцені зі зніманнями у кіно та серіалах. Його дебют у світі кіно відбувся майже 20 років тому. Протягом цього періоду актор зіграв у таких визначних фільмах, як "Чорний ворон", "Крути 1918" та українсько-польському проєкті "Я працюю на цвинтарі". З початком повномасштабного вторгнення він став на захист України.

Андрій Федінчик

Актор, який грає у театрі ще зі студентських років, за цей час встиг виступити на багатьох театральних сценах і успішно дебютував у кіно багато років тому. У 2019 році він з'явився у фільмі "Крути 1918", який розповідає про бій під Крутами між молодими військовими-курсантами УНР та військами радянської Росії. Від початку повномасштабного вторгнення актор обороняє Україну.

Богдан Юсипчук

Богдан Юсипчук не тільки визнаний актор, але й успішна модель. У 2014 році він отримав титул "Містер Україна", а у 2018 році став "Містер Sea World". На екранах його можна побачити у фільмах "Синевир", "Тіні незабутих предків", "Крути 1918". Актор виявляє свою проукраїнську позицію дуже активно. Зокрема, він погодився взяти участь у конкурсі "Містер світу" тільки після того, як йому сказали, що дадуть слово вкінці. Юсипчук хотів говорити про Україну.

Олександр Попов

Протягом довгого часу Олександр Попов працював у рекламних роликах, і лише пізніше отримав свою першу роль у кіно. Зараз актор відомий глядачам завдяки своїм виступам у мелодраматичних серіалах. Крім того, він є ведучим ранкового шоу "Сніданок.Вихідний". Недавно він розпочав зніматись у новому серіалі "Польовий шпиталь", де виконує головну роль, а саме – пластичного хірурга. Актор також брав участь у благодійних футбольних матчах на підтримку ЗСУ та переселенців, а також активно допомагає збирати кошти на різноманітні потреби.