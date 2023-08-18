"Призраки в Венеции": потрясающие локации мистического триллера с Кеннетом Браном и Мишель Ео

"Призраки в Венеции" – это мистический триллер, созданный по мотивам романа Агаты Кристи. Фильм снят режиссером, исполнителем главной роли знаменитого детектива Эркюля Пуаро и лауреатом премии Оскар Кеннетом Браной.

Также в фильме снялись Мишель Ео ("Всё везде и сразу"), Джейми Дорнан (серия фильмов "Пятьдесят оттенков..."), Кайл Аллен, Камилла Коттин, Тина Фэй и другие. "Призраки в Венеции" выходят на экраны украинских кинотеатров 14 сентября 2023 года.

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Локации фильма "Призраки в Венеции" в Италии

Основные съемки фильма "Призраки в Венеции" проходили на студии Pinewood Studios за пределами Лондона и несколько недель в Венеции, Италии. Венеция известна своими потрясающими ренессансными и готическими дворцами или палаццо, а также каналами на Адриатическом море.

Съемки фильма проходили в ряде известных достопримечательностей города, среди которых:

Венецианская консерватория имени Бенедетто Марчелло, расположенная в Палаццо Пизане в самом центре города.

Площадь Сан-Марко (главная площадь Венеции), на которой расположены Торре Делл'Оролоджио, базилика Святого Марка с часовой башней, Мост Зитхань и Бачино Сан-Марко (главная гавань Венеции).

Палаццо Дукале в готическом стиле, который является музеем, расположенным на площади Сан-Марко (и был Дворцом Дожей во времена Венецианской республики).

Палаццо Контарини дель Боволо, известном своей винтовой лестницей на фасаде здания.

Кадр из фильма "Призраки в Венеции" / The Mark Gordon Company

Кампо Сан-Самуэле, расположенный возле Палаццо Малипьеро на Гранд-канале.

Гранд-канал и сад Палаццо Малипьеро.

Палаццо Гримани, расположенный на площади Кампо Сан-Болдо в районе Сан-Поло.

Понте Консафельцы, знаменитый мост, полностью сделанный из металла.

Кампо-Сан-Мария-Нова, включая живописную церковь и мост.

Изола Сан-Джорджио, один из многочисленных островов Венеции.

Фильм "Призраки в Венеции" рассказывает увлекательную историю, где центральной фигурой становится знаменитый детектив Эркюль Пуаро. Сюжет фильма разворачивается в ужасающей атмосфере послевоенной Венеции, в канун праздника Дня всех святых. Пуаро, который только что вышел на пенсию, живет в одиночестве в самом роскошном городе мира.

Однажды он неохотно соглашается посетить спиритический сеанс в заброшенном палаццо, полном легенд о привидениях. Но когда одного из участников сеанса жестоко убивают, детективу приходится погрузиться в хаотический мир теней и загадок.

"Призраки в Венеции" 2023: смотрите трейлер