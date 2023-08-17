В первый день премьеры критики назвали лучше "лучшего кинокомикса всех времен". До этого ожидается, что супергеройская картина перехватит у "Барби" лидерство в американском прокате, передает 24 Канал.

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"Синий жук" – все, что следует знать о фильме

Главную роль в фильме сыграл Ксоло Маридуэнья, ставший первым латиноамериканским супергероем в мире киновселенной DC. Среди других актеров, принявших участие в проекте, можно отметить:

Адриану Барразу,

Дамиана Альказара,

Эльпидия Каррио и других.

Фильм снял пуэрто-риканский режиссер Анхелем Мануэль Сото, покоривший зрителей социальной драмой "Короли Шарм-Сити" в 2020 году. Продюсером картины выступил Джон Рикард.

Ксоло Маридуэнья в фильме "Синий жук" / Warner Bros.

Центральный герой фильма – Хайме Реес, выпускник колледжа, возвращающийся в родной дом с большими надеждами на будущее. Однако реальность оказывается иной, а дом не такой, каким его помнит Хайме. Его жизнь меняется, когда она становится владельцем древней инопланетной реликвии – Скарабея. Этот предмет выбирает Хайме своим хозяином и дарит невероятные суперсилы и доспехи. Так рождается супергерой "Синий Жук", способный изменить ход разных событий.

Работу над лентой начали в ноябре 2018 года благодаря совместной работе компаний Warner Bros. Pictures и DC Films. Сценарий написал Гарет Даннет Алькосер.

Ксоло Маридуэнья в фильме "Синий жук" / Warner Bros.

Отзывы критиков и первых зрителей

На сайте Rotten Tomatoes "Синий жук" имеет 83% свежести на основе 82 рецензий. Критики откликнулись на картину достаточно тепло, похвалили ее за интересный юмор и глубокие отсылки в латиноамериканскую культуру.

Издание Entertainment Weekly отметило: "Синий Жук" не потворствует и не предлагает зрителям поверхностного представления о том, что значит быть латиноамериканцем". Screen International заявило, что лента имеет душу: "Как раз тогда, когда казалось, что супергеройские фильмы окончательно скатились в ширпотреб, на экраны выходит "Синий Жук". Эта история о юноше, завладевшем древней инопланетной технологией, удивительно имеет сердце, душу и серьезную политическую ссылку".

Fresh Fiction рассказало, что "Синий жук" предлагает ряд смелых и оригинальных идей, однако сам сюжет очень стереотипный и не отличается от другой супергероики. А вот The Film Verdict считает, что Хайме Реес с его семьей вышли невероятно интересными персонажами.

Больше отзывов от зрителей:

"Самые сильные стороны фильма заключаются в изображении латиноамериканской культуры и динамики семьи, но он страдает от ужасно неинтересных антагонистов и отсутствия творчества. Это довольно интересно, но бессмысленный дядя Джорджа Лопеса – единственное, что я запомню";

"Синий жук" – интересный, жизнерадостный, веселый фильм, который заставит вас чувствовать себя очень хорошо";

"Супер волшебная и веселая история происхождения супергероев";

"Фильм далек от совершенства с сомнительными визуальными эффектами в начале, но это полезная супергеройская комедия заставит вас радоваться, смеяться и плакать".

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