Продюсер Роднянский уверен, что Украина победит и назвал причины

Режиссер и продюсер Александр Роднянский обосновал предстоящую победу Украины над Россией. В инстаграме он опубликовал материал американского философа Фрэнсиса Фукуямы "Почему Украина победит".

В знак поддержки Украины Роднянский высмеивает россиян и осуждает режим Путина, сообщает 24 канал. В статье, которой он поделился со своими подписчиками, говорится о причинах, по которым украинская армия сможет выдавить россиян даже с тех территорий, которые они сейчас содержат.

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Продюсер Роднянский уверен, что Украина победит: причины

К сообщению режиссер прикрепил фотографию первой полосы журнала Time с лицом Владимира Зеленского. В своем посту Роднянский обратил внимание на аргументы, которые приводит Фрэнсис Фукуяма:

США и их партнеры в ответ на просьбу Зеленского о военной помощи теперь отправляют Украине оружие и технику в большом количестве; Боевой дух русской армии невероятно низок. Украинская же сторона, напротив, очень мотивированная – украинцы собственными глазами увидели зверства, которые на оккупированной территории творила русская армия; Неочевидно, что российские войска способны учиться на собственных ошибках и быстро адаптироваться к стремительно меняющейся ситуации. В частности, они так и не научились эффективно координировать крупные общевойсковые операции и продолжают полагаться при наступлении, прежде всего, на грубую силу. Украинская сторона наоборот – научилась это делать значительно лучше, при этом сохраняется полный стратегический контроль над действующей армией; У России просто нет больше живой силы и резервов. Армия в Донбассе истощается.

Сам Роднянский дополнил, что недавняя встреча министров обороны 40 стран на авиабазе Рамштайн – событие беспрецедентное.

Таких коалиций, как та, что сейчас собирается вокруг Украины, мир не знал уже много десятилетий,

– подытожил он.