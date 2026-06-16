Возможно, не все знают, но авторы создали спин-офф, посвященный одному из самых забавных героев – Джои. Далее в материале 24 Канал расскажет, что известно о сериале и стоит ли его смотреть.

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Сериал "Джои" – что о нём известно?

Этот сериал является официальным спин-оффом ситкома "Друзья".

В главных ролях:

Мэтт Леблан – Джои Триббиани;

Дреа де Маттео — Джина Триббиани;

Пауло Костанцо — Майкл Триббиани;

Дженнифер Кулидж – Бобби Моргенштерн;

Андреа Андерс — Алекс Гаррет;

Мигель А. Нуньес-младший – Зак Миллер.

Количество сезонов: 2

Количество серий: 46

Годы выхода: 2004 – 2006

Рейтинг IMDb: 6 ,0

События сериала разворачиваются сразу после финала "Друзей". Джои решает переехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы всерьёз заняться своей карьерой в Голливуде. В одной из первых серий главный герой объясняет, что каждый из друзей устроил личную жизнь и сейчас воспитывает детей, поэтому он понял, что тоже должен двигаться вперед, а не сидеть на одном месте.

На новом месте он поселяется рядом со своей сестрой и её сыном. Триббиани пытается построить новую жизнь, ища новых друзей и стремясь к успеху в кино.

Сериал "Джои": смотрите онлайн трейлер сериала

Почему упали рейтинги сериала "Джои"?

Несмотря на то, что премьеру посмотрели около 18,6 миллиона зрителей, аудитория быстро начала сокращаться. И на то есть веские причины.

Многие зрители полюбили Джои именно в компании Росса, Моники, Чендлера, Фиби и Рэйчел. Без этой компании персонаж утратил свой особый шарм.

Новый актерский состав не смог воссоздать ту химию, которая была в "Друзьях".

Часть критиков и зрителей считала, что в спин-оффе Джои сделали слишком наивным и менее многогранным персонажем.

Второй сезон был вообще прерван из-за падения рейтингов, и часть серий долгое время не выходила в США. Американская публика так и не досмотрела сериал до конца на своем телевидении, однако в других странах продолжение все же показали.

Стоит ли смотреть спин-офф?

Здесь стоит быть откровенными. Если вы были в восторге от "Друзей", то это продолжение вас разочарует.

Однако, если Джои Триббиани ваш любимец и все же интересно узнать, что с ним случилось после финального эпизода ситкома, этот сериал можно посмотреть хотя бы из любопытства. Многие фанаты считают его посредственным, однако не скрывают, что на протяжении сюжета есть забавные моменты и приятная атмосфера.