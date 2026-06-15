А 24 Канал считает, что лучшим дополнением к дождю за окном станет просмотр одного из фильмов из этого списка, который подарит вам самые разные эмоции – всё зависит от вашего выбора.

Не пропустите 7 высокорейтинговых фильмов, от которых не сможете оторваться ни на минуту

"Хатико: Самый верный друг", 2009

Рейтинг IMDb: 8,1

Фильм рассказывает о реальной истории, которая произошла в Японии. Однажды профессор на вокзале нашел щенка, который впоследствии стал его лучшим другом. Собаку назвали Хатико. Когда он подрос, то провожал и встречал с работы своего хозяина. Но однажды профессор не появился. Не пришел и на следующий день. Он не знал, что его хозяин больше никогда не вернется, однако преданность оставалась в его сердце до конца собачьей жизни.

"Хатико: Самый верный друг": смотрите онлайн трейлер фильма

"Остров проклятых", 2010

Рейтинг IMDb: 8,2

Психологический детективный триллер рассказывает о федеральных маршалах США, которые приезжают в закрытую психиатрическую больницу "Эшлифф" для особо опасных преступников. Их задача – расследовать дело об исчезновении одной из пациенток, которая утопила собственных детей и исчезла из запертой комнаты.

Но постепенно история превращается в стирающуюся грань между реальностью и безумием.

"Остров проклятых": смотрите онлайн трейлер фильма

"Призрак", 1990

Рейтинг IMDb: 7,1

Молодая пара, Сэм и Молли, переезжают в новую квартиру и строят планы на будущее. Их идилия рушится, когда они возвращаются из театра и на них нападает грабитель. В ходе схватки с преступником Сэм погибает от пули, но внезапно осознает, что остается в мире живых в виде призрака.

"Призрак": смотрите онлайн трейлер фильма

"Монте-Карло", 2011

Рейтинг IMDb: 5,8

Легкая романтическая комедия, в которой скромная поездка трех техасских подруг в Париж превращается в роскошное приключение, когда одну из девушек по ошибке принимают за богатую британскую наследницу.

Вместо того чтобы раскрыть правду, подруги решают поехать вместо нее в Монте-Карло. Их ждут дизайнерские наряды, роскошные отели, балы и свидания.

"Монте-Карло": смотрите онлайн трейлер фильма

Эти фильмы – разные. И именно поэтому этот список становится уникальным, ведь каждый может выбрать тот жанр, который сейчас больше всего соответствует душевному состоянию.