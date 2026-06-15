Та 24 Канал вважає, що найкращим доповненням, коли за вікном падає дощ, буде перегляд одного фільму зі списку, який подарує різні емоції – усе залежить від вибору.

Не пропустіть 7 високорейтингових фільмів, від яких не зможете відірватись ні на хвилину

"Хатіко: Найвірніший друг", 2009

Рейтинг IMDb: 8,1

Фільм розповідає про реальну історію, яка сталась у Японії. Одного дня професор на вокзалі знайшов цуценя, який згодом став його найкращим другом. Собаку назвали Хатіко. Коли він підріс, то проводжав і зустрічав з роботи свого господаря. Та одного дня професор не з'явився. Не прийшов і наступного. Він не знав, що його господар більше не прийде ніколи, однак відданість була у його серці до кінця собачого життя.

"Хатіко: Найвірніший друг": дивіться онлайн трейлер фільму

"Острів проклятих", 2010

Рейтинг IMDb: 8,2

Психологічний детективний трилер розповідає про федеральних маршалів США, які приїздять до закритої психіатричної лікарні "Ешліфф" для особливо небезпечних злочинців. Їхнє завдання – розслідувати справу зникнення однієї з пацієнток, яка втопила власних дітей і зникла із замкненої кімнати.

Та поступово історія перетворюється на стерту межу між реальністю та божевіллям.

"Острів проклятих": дивіться онлайн трейлер фільму

"Привид", 1990

Рейтинг IMDb: 7,1

Молода пара, Сем та Моллі, переїжджають у нову квартиру та будують плани на майбутнє. Їхня ідилія руйнується, коли вони повертаються з театру і на них нападає грабіжник. У ході сутички зі злочинцем, Сем гине від кулі, але раптово усвідомлює, що залишається у світі живих як привид.

"Привид": дивіться онлайн трейлер фільму

"Монте-Карло", 2011

Рейтинг IMDb: 5,8

Легка романтична комедія, в якій скромна поїздка трьох техаських подруг до Парижа перетворюється на розкішну пригоду, коли одну з дівчат помилково приймають за багату британську спадкоємицю.

Замість того щоб розкрити правду, подруги вирішують поїхати замість неї до Монте-Карло. На них чекають дизайнерські вбрання, розкішні готелі, бали та побачення.

"Монте-Карло": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці фільми – різні. І саме тому цей список стає унікальним, бо кожен може обрати той жанр, який зараз найбільше відповідає душевному стану.