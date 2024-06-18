Как поклонники реагируют на новые серии "Бриджертонов": веселые и эмоциональные видео с тиктока

13 июня на Netflix вышла вторая часть третьего сезона сериала "Бриджертоны". Поклонники с нетерпением ждали продолжения любимой истории. Зрители, которые уже посмотрели последние эпизоды, активно делятся своими реакциями в тиктоке.

Для тех, кто еще не смотрел новые серии "Бриджертонов", советуем внимательно читать материал, поскольку здесь будут спойлеры. Редакция Кино 24 подготовила подборку забавных реакций поклонников в тиктоке на моменты из сериала.

К слову Их голосами говорят легенды: украинские актеры, которые озвучили персонажей "Бриджертонов"

Как в тиктоке реагируют на продолжение сериала "Бриджертоны"

Наиболее бурное впечатление на людей произвела 5 серия третьего сезона. Именно там у Колина и Пенелопы происходит интимный момент, от которого зрители просто в восторге. В тикток-видео видно, что пользователи приходят в шок, когда просматривают эпизод. Их искренние эмоции собирают много реакций. Это и не удивительно, ведь игра актеров, работа операторов и атмосфера – просто невероятные.

Недавно актриса, игравшая Пенелопу, рассказала, что во время съемок интимной сцены они сломали диван. На это отреагировала одна из зрительниц: "После сцены с зеркалом, карета – это цветочки. Это было настолько реалистично, что аж как-то неудобно подсматривать".

Заметим, что реакциями на серии, в том числе и на 5, делятся не только украинские поклонники, но и иностранные. Ведь сериал получил популярность во всем мире.

Вот, например, впечатления девушек, которые похоже вместе смотрели новые эпизоды:

Кроме 5 серии, поклонники также делятся реакциями на 6. В этом эпизоде также разворачиваются события, которые не могут оставить равнодушными.

Пользователи тиктока, кроме того, спрашивают своих подписчиков об их ощущениях от продолжения "Бриджертонов" и о том, что больше всего шокировало.

Реакция на сцену с зеркалом действительно в топе среди поклонников:

Что известно о третьем сезоне "Бриджертонов"

Главная тема сезона – история отношений Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон. Они дружат с самого детства, однако девушка уже давно имеет к парню чувства. Сначала Колин не рассматривает ее как свою любимую, но через некоторое время ситуация кардинально меняется. Общение двух друзей становится ближе и перерастает в нечто большее, однако сопровождается испытаниями. В течение 8 серий зрители наблюдают за развитием событий.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер продолжения 3 сезона

Надеемся, что вы улыбнулись, просмотрев подборку реакций на новые серии "Бриджертонов". Ведь пользователи тиктока не были скупыми на искренние эмоции.