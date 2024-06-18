Как поклонники реагируют на новые серии "Бриджертонов": веселые и эмоциональные видео с тиктока

18 июня 2024, 19:10
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13 июня на Netflix вышла вторая часть третьего сезона сериала "Бриджертоны". Поклонники с нетерпением ждали продолжения любимой истории. Зрители, которые уже посмотрели последние эпизоды, активно делятся своими реакциями в тиктоке.

Для тех, кто еще не смотрел новые серии "Бриджертонов", советуем внимательно читать материал, поскольку здесь будут спойлеры. Редакция Кино 24 подготовила подборку забавных реакций поклонников в тиктоке на моменты из сериала.

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Как в тиктоке реагируют на продолжение сериала "Бриджертоны"

Наиболее бурное впечатление на людей произвела 5 серия третьего сезона. Именно там у Колина и Пенелопы происходит интимный момент, от которого зрители просто в восторге. В тикток-видео видно, что пользователи приходят в шок, когда просматривают эпизод. Их искренние эмоции собирают много реакций. Это и не удивительно, ведь игра актеров, работа операторов и атмосфера – просто невероятные.

Недавно актриса, игравшая Пенелопу, рассказала, что во время съемок интимной сцены они сломали диван. На это отреагировала одна из зрительниц: "После сцены с зеркалом, карета – это цветочки. Это было настолько реалистично, что аж как-то неудобно подсматривать".

@juliesh.art #бріджертони #bridgerton #bridgertonseason3 ♬ Give Me Everything (Stripped Down) - Archer Marsh

Заметим, что реакциями на серии, в том числе и на 5, делятся не только украинские поклонники, но и иностранные. Ведь сериал получил популярность во всем мире.

@moriahhh10 Bridgerton Reaction?? #bridgerton #reaction #foryou #mirrorscene #bridgertonseason3 #colinbridgerton #ladywhistledown ♬ original sound - moriah campbell

Вот, например, впечатления девушек, которые похоже вместе смотрели новые эпизоды:

@josephine_dinardi starts hot and heavy no one is safe️ - - #bridgertonscandal #bridgertonseason3 #colinbridgerton #penelopefeatheringtonedit #livereaction #fypage ♬ original sound - Josephine Dinardi

Кроме 5 серии, поклонники также делятся реакциями на 6. В этом эпизоде также разворачиваются события, которые не могут оставить равнодушными.

@amandaowu My heart #bridgerton #bridgertonnetflix #season3 #reaction #fyp #relatable #whattowatch #bridgertontiktok #watchparty ♬ Give Me Everything (Stripped Down) - Archer Marsh

Пользователи тиктока, кроме того, спрашивают своих подписчиков об их ощущениях от продолжения "Бриджертонов" и о том, что больше всего шокировало.

@ilchuk_tetiana вже дивились?щонайбільше шокувало?#бріджертони #bridgerton #netflix ♬ original sound - Netflix Philippines

Реакция на сцену с зеркалом действительно в топе среди поклонников:

@gillianerin MIRROR MIRROR ON THE WALL BABY? #bridgerton #mirror Music by @STRINGS FROM PARIS ♬ original sound - gill

Что известно о третьем сезоне "Бриджертонов"

Главная тема сезона – история отношений Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон. Они дружат с самого детства, однако девушка уже давно имеет к парню чувства. Сначала Колин не рассматривает ее как свою любимую, но через некоторое время ситуация кардинально меняется. Общение двух друзей становится ближе и перерастает в нечто большее, однако сопровождается испытаниями. В течение 8 серий зрители наблюдают за развитием событий.

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Надеемся, что вы улыбнулись, просмотрев подборку реакций на новые серии "Бриджертонов". Ведь пользователи тиктока не были скупыми на искренние эмоции.

Автор: Марія Примич