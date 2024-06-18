Для тих, хто ще не дивився нові серії "Бріджертонів", радимо уважно читати матеріал, оскільки тут будуть спойлери. Редакція Кіно 24 підготувала добірку кумедних реакцій прихильників у тіктоці на моменти з серіалу.

До слова Їхніми голосами говорять легенди: українські актори, які озвучили персонажів "Бріджертонів"

Як у тіктоці реагують на продовження серіалу "Бріджертони"

Найбільш бурхливе враження на людей справила 5 серія третього сезону. Саме там у Коліна та Пенелопи стається інтимний момент, від якого глядачі просто у захваті. У тікток-відео видно, що користувачі приходять у шок, коли переглядають епізод. Їхні щирі емоції збирають багато реакцій. Це й не дивно, адже гра акторів, робота операторів та атмосфера – просто неймовірні.

Нещодавно акторка, яка грала Пенелопу, розповіла, що під час знімання інтимної сцени вони зламали диван. На це відреагувала одна з глядачок: "Після сцени з дзеркалом, карета – це квіточки. Це було настільки реалістично, що аж якось незручно піддивлятися".

Зауважимо, що реакціями на серії, зокрема й на 5, діляться не лише українські шанувальники, але й іноземні. Адже серіал здобув популярність у всьому світі.

Ось, наприклад, враження дівчат, які схоже разом дивилися нові епізоди:

Орім 5 серії, прихильники також діляться реакціями на 6. У цьому епізоді також розгортаються події, які не можуть залишити байдужими.

Користувачі тіктоку, крім того, запитують своїх підписників про їхні відчуття від продовження "Бріджертонів" та про те, що найбільше шокувало.

Реакція на сцену з дзеркалом дійсно у топі серед шанувальників:

Що відомо про третій сезон "Бріджертонів"

Головна тема сезону – історія стосунків Коліна Бріджертона та Пенелопи Фезерінгтон. Вони дружать з самого дитинства, однак дівчина вже давно має до хлопця почуття. Спершу Колін не розглядає її як свою кохану, але через деякий час ситуація кардинально змінюється. Спілкування двох друзів стає ближчим та переростає в дещо більше, проте супроводжується випробуваннями. Протягом 8 серій глядачі спостерігають за розвитком подій.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер продовження 3 сезону

Сподіваємося, що ви усміхнулися, переглянувши добірку реакцій на нові серії "Бріджертонів". Адже користувачі тіктоку не були скупими на щирі емоції.