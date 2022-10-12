Киевская неделя критики откроется фильмом-победителем Канн "Треугольник печали"

6-й кинофестиваль объявил международную и ретроспективную программы. Начата продажа билетов.

Фильмом-открытием 6-й Киевской недели критики станет "Треугольник печали" – обладатель "Золотой пальмовой ветви" нынешнего Каннского кинофестиваля. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фестиваля.

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Также среди гедлайнеров международной программы: лента Джеймса Грея "Время Армагеддона" с Энтони Гопкинсом и Энн Гэтевей и "Серебряный медведь" Берлинале – "Фильм писательницы" Хона Сан Су.

Программа Киевской недели критики

Нынешняя ретроспективная программа Киевской недели критики получила название Gamechangers. Она посвящена фильмам и режиссерам, которые заставили мир по-другому посмотреть на кинематографии своих стран. Представленные фильмы в свое время "изменили игру", вписали в большой мир кино Иран, Тайвань, Данию, Новую Зеландию и Румынию. В частности, будут показаны "Праздник" Томаса Винтерберга – первый фильм "Догмы 95", "Пианино" от Джейн Кэмпион, одного из главных женских голосов современного кино, а также состоится спецпоказ "Имя: Кармен" в память о Жана-Люка Годара, одного из главных представителей Французской новой волны.

2022 год становится годом фундаментального излома — не только в Украине, но и во всем мире. И мы в этом процессе не являемся объектами или пассивными наблюдателями. Мы те, кто меняет правила игры. В этом году наша ретроспективная программа вдохновлена Украиной как gamechanger,

— комментирует куратор фестиваля Дарья Бадьор.



6-я Неделя критики объявила программу / Фото пресс-службы

Международная программа Киевской недели критики насчитывает 7 картин:

" Треугольник печали " – вторая подряд работа Рубена Эстлунда, получившая главную награду Канн (предыдущей был его "Квадрат" 2017 года). Это беспощадная ирония над общественной элитой: сюжет разворачивается вокруг роскошного круиза и его богачей-пассажиров, беззаботную жизнь которых меняют неожиданные обстоятельства.

" – вторая подряд работа Рубена Эстлунда, получившая главную награду Канн (предыдущей был его "Квадрат" 2017 года). Это беспощадная ирония над общественной элитой: сюжет разворачивается вокруг роскошного круиза и его богачей-пассажиров, беззаботную жизнь которых меняют неожиданные обстоятельства. В " Корсете " Мари Крютцер австрийская императрица Сиси (Вики Крипс) бросает вызов своему возрасту, чтобы вступить в борьбу за образ законодательницы моды. Лучшая актерская работа программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

" Мари Крютцер австрийская императрица Сиси (Вики Крипс) бросает вызов своему возрасту, чтобы вступить в борьбу за образ законодательницы моды. Лучшая актерская работа программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Мелодрама " Однажды замечательного утра " Мии Хансен-Лев — еще один призер Канн (Премия Label Europa Cinemas). Картина о молодой женщине (Леа Сейде), чья жизнь полна заботы о дочери и отце, который страдает сложной дегенеративной болезнью.

" Мии Хансен-Лев — еще один призер Канн (Премия Label Europa Cinemas). Картина о молодой женщине (Леа Сейде), чья жизнь полна заботы о дочери и отце, который страдает сложной дегенеративной болезнью. Драма " Время Армагеддона " Джеймса Грея по Официальному конкурсу Канн – история взросления и неравенства двух мальчиков – еврея и его темнокожего одноклассника.

" Джеймса Грея по Официальному конкурсу Канн – история взросления и неравенства двух мальчиков – еврея и его темнокожего одноклассника. События драмы " Земля Бога " Глинура Палмасона разворачиваются в 19 веке. Молодой священник отправляется на отдаленный остров, где стремится построить церковь. Премьера состоялась в рамках программы "Особый взгляд" в Каннах, а на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне картина получила Приз Zabaltegi-Tabakalera.

" Глинура Палмасона разворачиваются в 19 веке. Молодой священник отправляется на отдаленный остров, где стремится построить церковь. Премьера состоялась в рамках программы "Особый взгляд" в Каннах, а на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне картина получила Приз Zabaltegi-Tabakalera. Лента " Молчаливые близнецы " Агнешки Смочиньской познакомит зрителей с реальной историей сестер Гиббонс, закрывшихся от жестокого мира и прервавших всякую с ним коммуникацию, общаясь только между собой. Премьера картины также прошла в программе "Особый взгляд" в Каннах.

" Агнешки Смочиньской познакомит зрителей с реальной историей сестер Гиббонс, закрывшихся от жестокого мира и прервавших всякую с ним коммуникацию, общаясь только между собой. Премьера картины также прошла в программе "Особый взгляд" в Каннах. " Фильм писательницы" Хона Сан Су - минималистическая черно-белая картина о писательнице в творческом кризисе. Женщина отправляется в небольшое путешествие, где с ней встречается ряд случайных встреч. Они подталкивают героиню к созданию собственного фильма.



6-я Неделя критики объявила программу / Фото пресс-службы

В программу Gamechangers вошли 5 фильмов и один специальный показ:

" Подкрадывающийся тигр, затаившийся дракон" (2000) — международный блокбастер от Энга Ли, который позже подарит миру "Горбатую гору" и "Жизнь Пи". Отмеченная четырьмя Оскарами, эта картина открыла мероприятию тайваньский кинематограф и дала новое дыхание фильмам о боевых искусствах.

(2000) — международный блокбастер от Энга Ли, который позже подарит миру "Горбатую гору" и "Жизнь Пи". Отмеченная четырьмя Оскарами, эта картина открыла мероприятию тайваньский кинематограф и дала новое дыхание фильмам о боевых искусствах. " Праздник " (1998) – фильм режиссера Томаса Винтерберга ("Еще по одной") о скандале в большой состоятельной семье. Это первая картина, снятая по правилам "Догмы 95" — натуралистического авангардного направления, которое предусматривало отказ от спецэффектов, традиционного света и монтажа и фокусировалось на сюжете и актерской игре. Обладатель Приза жюри Канн.

" (1998) – фильм режиссера Томаса Винтерберга ("Еще по одной") о скандале в большой состоятельной семье. Это первая картина, снятая по правилам "Догмы 95" — натуралистического авангардного направления, которое предусматривало отказ от спецэффектов, традиционного света и монтажа и фокусировалось на сюжете и актерской игре. Обладатель Приза жюри Канн. " Пианино " (1993) стал прорывом новозеландского кино. Его режиссер Джейн Кэмпион (автор недавнего хита "В руках пса") метко представляет female gaze в современном кинематографе. События фильма разворачиваются в викторианскую эпоху вокруг шотландки, которую отец продает мужу в Новой Зеландии. Картина отмечена тремя Оскарами.

" (1993) стал прорывом новозеландского кино. Его режиссер Джейн Кэмпион (автор недавнего хита "В руках пса") метко представляет female gaze в современном кинематографе. События фильма разворачиваются в викторианскую эпоху вокруг шотландки, которую отец продает мужу в Новой Зеландии. Картина отмечена тремя Оскарами. " 4 месяца, 3 недели и 2 дня " (2007) Кристиана Мунджиу — один из самых ярких фильмов Румынской новой волны до сих пор единственная "Золотая пальмовая ветвь" для румынского полнометражного кино. По сюжету картины молодая девушка с нежелательной беременностью сталкивается со строгими тоталитарными законами режима, близкого к своему краху.

" (2007) Кристиана Мунджиу — один из самых ярких фильмов Румынской новой волны до сих пор единственная "Золотая пальмовая ветвь" для румынского полнометражного кино. По сюжету картины молодая девушка с нежелательной беременностью сталкивается со строгими тоталитарными законами режима, близкого к своему краху. "Вкус вишни" (1997) – лента Аббаса Киаростами. Победа фильма в Каннах стала запоздалым признанием не только режиссера, но и всего иранского кино, неореалистическая волна которого стала модной в Европе с конца 80-х. Рассказывает картина о человеке, который задумал совершить самоубийство, и теперь ищет помощника, чтобы тот его зарыл.

В рамках ретроспективной программы также состоится специальный показ фильма "Имя: Кармен" Жана-Люка Годара — в память о выдающемся режиссере, который стал для многих олицетворением перманентной революции и вдохновлял менять кино. В центре этой ленты 1983 года – юная авантюристка, возглавляющая преступную банду и готовящая ограбление банка. Картина была отмечена "Золотым львом" Венецианского кинофестиваля.

Киевская неделя критики Международный фестиваль арткино, кураторами которого являются украинские кинокритики и кинокритикини. Событие расширилось, несмотря на войну: Международный фестиваль арткино, кураторами которого являются украинские кинокритики и кинокритикини. Событие расширилось, несмотря на войну: программа фестиваля состоит из 28 лент, которые продемонстрируют в пределах пяти секций. Кроме подборок международных хитов и культовой ретроспективы, на Киевской неделе критики пройдут национальные премьеры шести главных украинских фильмов года, показы актуальных британских картин, а также созданной совместно с Довженко-Центром ретроспективной программы "История украинской комедии". Традиционно в рамках мероприятия состоится награждение Премией "Киноколо", которая в 2022 году отметит первый юбилей.

Шестая Киевская неделя критики продлится с 20 по 26 октября 2022 года в кинотеатре "Октябрь". Продажа абонементов и билетов продолжается.