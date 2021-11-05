Прокат "Вечных" отменили в нескольких странах Ближнего Востока: вероятная причина

В Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане власти запретили транслировать "Вечных" от Marvel в кинотеатрах без объяснения причины. Премьера фильма в этих странах должна была состояться 11 ноября.

По информации СМИ, это связано с демонстрацией поцелуя гомосексуальной пары в ленте. Местные цензоры предложили Disney вырезать сцены интимного характера, однако компания отказалась.

Кстати В новом промо "Вечных" показали первую в истории Marvel ЛГБТК+ семью

По данным Deadline, в ОАЭ, Ливане, Египте и Иордании премьера ленты состоится, но из нее вырежут откровенные сцены не зависимо от ориентации персонажей – и гомосексуальные, и гетеросексуальные. Для кинорынков этих стран – это обычная практика.

Журналисты The Hollywood Reporter считают, что у цензоров возникли вопросы из-за появления в фильме Фастоса, первого гомосексуального героя киновселенной Marvel, и однополой пары. В одной из сцен, отмечает издание, Фастос и его муж "страстно целуются".

Какую ЛГБТ-сцену показали в "Вечных" и объяснения Хлои Чжао

Один из главных героев "Вечных", Фастос, которого сыграл Брайан Тайри Генри – гей. В фильме мы видим сцены поцелуя Фастоса и его парня. Недавно режиссер Хлоя Чжао в интервью IndieWire заявляла с надеждой, что эти сцены не вырежут из зарубежных версий "Вечных".

Режиссер также рассказала, что решение о появлении в "Вечных" ЛГБТ-персонажей было принято еще до производства фильма. Вопрос с цензурой, по словам Хлои Чжао, уже поднимался, но она не проследила, чем все закончилось.

Я не знаю всех деталей, но считаю, что обсуждение этого вопроса уже проводилось. Мы с Marvel тоже об этом поговорили, наше с компанией горячее желание, – чтобы уже смонтированный фильм не менялся. Скрестим пальцы,

– напоминает режиссер.

Ориентация Фастоса позволяет лучше понять персонажа, – Чжао

По словам режиссера, сюжетная линия Фастоса примерно такая: он видит человечество в целом и верит, что технологии смогут решить все проблемы. Затем из-за некоторых событий он теряет эту веру. Далее Фастос перестает воспринимать человечество, как одно целое и обращает внимание на конкретного человека. Он влюбляется в него и хочет ребенка.

Это как будто мы с вами посмотрели новости, потеряли всякую надежду, а потом пришли домой, посмотрели на любимую(ого), на вашего общего ребенка, и решили: "Ну на самом деле за это стоит бороться",

– объясняет Чжао.

В фильмах Marvel будет еще больше ЛГБТ-персонажей, – Файги

В день мировой премьеры Кевин Файги, американский продюсер, который является председателем Marvel Studios с 2007 года, прокомментировал появление ЛГБТ-персонажей в киновселенной Marvel. В частности, он сказал, что "это только начало".

Персонажи-геи были в комиксах и раньше. В фильмах их сейчас будет больше, чем раньше, и это лишь начало,

– поделился Кейги.

Напомним, за месяц до премьеры "Вечных", создатели фильма решили заинтриговать зрителей и показали новый промо ролик, в котором впервые появился Фастос. На кадрах можно увидеть первую в истории киновселенной Marvel ЛГБТК+ семью: Фастоса в исполнении Брайана Тайри Генри, его мужа Хааза Слейман и их сына, который в видео рассказывает, что видел по телевизору Икариса. Муж Фастоса, по профессии архитектор, в эпизоде молчит.

"Вечные" 2021: смотрите новый промо ролик