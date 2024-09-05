Недавно с этим также согласился известный режиссер Квентин Тарантино, который публично заявил, что Болдуин не может быть полностью освобожден от ответственности за инцидент. Поэтому прокурор настаивает на дальнейшем расследовании.

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Прокурор требует пересмотра решения о закрытии дела об убийстве Галины Хатчинс: что известно

Судья закрыла дело, поскольку полиция и прокуроры не смогли предоставить необходимые доказательства в расследовании стрельбы, которая произошла в 2021 году и привела к смерти украинки Галины Хатчинс. Обвинения против Алека Болдуина сняли, но с условием, что после завершения апелляционного процесса дело нельзя будет возобновить.

Специальный прокурор Кари Моррисси выразила несогласие с таким решением, заявив, что не было достаточных оснований для его принятия. Она подчеркнула, что права Болдуина во время судебного процесса были соблюдены. Одним из важных аспектов в деле стали боеприпасы, обнаруженные в марте. Прокуроры сочли эти доказательства неважными, тогда как защита Болдуина обвинила их в сокрытии информации, что в итоге привело к закрытию дела.

Моррисси настаивает на том, что вопрос боеприпасов не является решающим, поскольку главное внимание должно было быть сосредоточено на том, как Болдуин обращался с оружием. Адвокат актера, Люк Никас, заявил, что будет отвечать на претензии прокурора только в рамках судебного процесса.