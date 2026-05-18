Речь идет о легендарной ленте "Пропавшая грамота", которая много лет пылилась, пока ее не увидел народ. Эта история выбивается из привычных нам сюжетов, однако точно стоит внимания.

"Пропавшая грамота" – это культурный феномен, который снят по мотивам одноименной повести Николая Гоголя. Режиссером выступил Борис Ивченко. Эта кинокартина скрывает за своей историей создания много чего интересного, поэтому 24 Канал охотно расскажет все секреты.

"Пропавшая грамота" – что известно о фильме?

Съемки кинокартины завершили в 1972 году, однако публика ее увидела только в начале 80-х годов. Произошло это из-за того, что партийные чиновники-цензоры запретили ленту к показу из-за недовольства "идеологической" концовкой фильма.

Актерский состав:

Иван Миколайчук – казак Василий;

Федор Стригун;

Лариса Кадочникова;

Михаил Голубович;

Земфира Цахилова;

Лидия Вакула и другие.

Рейтинг IMDb: 8,3

Сюжет рассказывает о приключениях казаков Василия и Андрея, которые ехали к царице в Петербург и везли ей гетманскую грамоту.

По дороге герои попадают в странные, мистические и комические приключения:

встречаются с колдунами и нечистой силой;

попадают на пиры и ярмарки;

переживают ограбления;

даже играют в карты с чертом.

Сегодня "Пропавшая грамота" считается одной из лучших украинских кинокартин. Как фильм стал трендом в тиктоке?

Это произошло в 2025 году. В ленте главные герои поют шуточную песенку "Танцевала рыба с раком". Пользователи начали в сети распространять видео, как они подпевают строки из песни или создают собственные версии звучания.

Особенности фильма

В фильме очень много украинского фольклора, песен и народного юмора;

Лента стала культовой благодаря ярким диалогам и казацкому колориту;

Картина сочетает реальность и фантастику – как в произведениях Гоголя.

Интересные факты

Многие сцены снимали в настоящих украинских селах;

Фильм считают одним из лучших примеров украинского поэтического кино;

Образ казака Василия в исполнении Миколайчука стал одним из символов украинского кино.

Почему фильм "Пропавшая грамота" важен для украинского кино?

Потому что есть некоторые составляющие, которые не просто аргументируют важность, а максимально точно оценивают то, что дала лента украинскому кино и народу: демонстрация украинской культуры без упрощений, атмосфера казацкой Украины, сочетание юмора, мистики и философии.