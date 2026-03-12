Когда состоится долгожданная премьера 2 сезона украинского сериала "Просто Надежда"

"Просто Надежда" – это история, которая покорила сердца украинцев. Лента получила продолжение и начнется оно с разоблачения неожиданных тайн.

В материале 24 Канала рассказываем, когда состоится долгожданная премьера 2 сезона. Также узнаете подробности сюжета, который изрядно полюбился украинскому зрителю.

Когда премьера 2 сезона сериала "Просто Надежда"?

Уже 6 апреля в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера второго сезона мелодрамы "Просто Надежда". На экранах снова появятся любимые герои и их жизненные испытания.

Главные роли в сериале сыграли Зоряна Марченко и Артемий Егоров.

Во 2 сезоне вы увидите и новые лица. Роли сыграют такие украинские актеры: Марк Дробот, Дарья Петрожицкая, Валентин Томусяк, Константин Корецкий, Ирина Авдеенко, Олег Власов, Екатерина Вишневая, Ирина Дорошенко, Андрей Пономаренко, Сергей Кисель и другие.

"Просто Надежда" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

О чем сюжет 2 сезона сериала "Просто Надежда"?

В первом сезоне зрители познакомились с Надеждой – мамой троих детей, которая после начала полномасштабной войны была вынуждена покинуть свой дом ради безопасности детей. Без поддержки мужа и без финансовой опоры она начинает новую жизнь в новом городе. Несмотря на трудности, Надежда делает первые шаги к своей мечте – стать успешным пекарем-кондитером. И встречает новую любовь – ветерана войны Макса.

Самая большая тайна второго сезона связана с прошлым семьи Надежды. Однажды в кафе Надежды приходит молодая девушка по имени Ульяна, на первый взгляд обычная гостья. Но очень скоро станет понятно, что ее появление в Звягеле совсем не случайно.

Ульяна привезла с собой тайну, которая много лет оставалась скрытой, а теперь способна кардинально изменить жизнь всех героев этой истории. Надежду и Макса ждут непростые испытания, которые будут проверять силу чувств и заставят бороться за собственное счастье.